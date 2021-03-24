Gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Kodluyoruz Derneği işbirliği ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde ücretsiz “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi” programı gerçekleştirilecek. Türkiye’de dışa bağımlılığı azaltmak, riskleri en aza indirmek için 2023 yılına kadar yazılımcı sayısının en az 500 binin üzerine çıkarılması hedefi doğrultusunda TRB1 Bölgesinde bir yazılım ekosistemi oluşturmanın da amaçlandığı eğitim online ortamda, ücretsiz ve toplamda 70 saat sürecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de yaşayan ve okuyan gençlere yönelik yazılım geliştirme ve kodlama atölyesi programlarını başlattıklarını söyledi.

Yoğunlu, program ile amaçlarının gençlere yeni kariyer fırsatları oluşturmak ve yeni iş olanakları sunmak olduğunu belirterek, “Başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin genelinde faaliyet gösteren yazılımcı firmalarımızın kodlama bilen, temel yazılım bilgisine haiz yeni yazılım geliştiricilere yönelik ihtiyaç ve talepleri bulunuyor. İnşallah bu programdan mezun olan gençlerimiz ile firmalarımızı eşleştirip gençlerimize yeni istihdam alanları oluşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YAZILIMCI FİRMALARIMIZLA”

Program kapsamında verilecek eğitimlerin 12 Haziran ile 1 Ağustos tarihleri dönemini kapsayacağını kaydeden Yoğunlu, şöyle konuştu:

Yoğunlaştırılmış bir program. Eğitimler itibariyle gençlerimizin verilen eğitimlere eksiksiz biçimde devam etmesi, ödevlerini başarılı bir şekilde yapıp programla hedeflenen yetkinliklere sahip şekilde mezun olmasını bekliyoruz. Bizler mezun ettiğimiz arkadaşlarımızı, gençlerimizi Fırat Kalkınma Ajansı olarak takip edeceğiz ve yazılımcı firmalarımızla eşleştireceğiz. İlk üç ayda en az yüzde 20 oranında mezun olan arkadaşlarımıza istihdam ortamı sağlamayı hedefliyoruz.

“HERKES BU PROGRAMA BAŞVURABİLİR”

Yoğunlu, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde de belirlediği 500 bin yazılımcı hedefine Fırat Kalkınma Ajansı olarak TRB1 Bölgesinde katkı sunmak istediklerinin altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yazılım ve bilişimle ilgisi olan gençlerimiz, yazılımla ilgili bölümlerden mezun olsun olmasın herkes bu programa başvurabilir. Program ücretsiz. Programın istihdama yönelik önemli bir fırsat olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlerimiz kodlama programımızla ilgili ayrıntılı bilgileri web sitemizden (www.fka.gov.tr) ulaşabilir, gençlerimizden başvuru şartlarını inceleyip başvurmalarını bekliyoruz.”

Eğitimlerin 12 Haziran - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 - 15:00 arası gerçekleşeceği “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi” mezunu olabilmek için derslerin yüzde 80’ine devam ve ödevlerin en az yüzde 80’ini yapmış olma şartı aranacak. (Bülten)