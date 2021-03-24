Malatya ormanlaşıyor

Orman Haftası etkinliğinde konuşan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, bu yıl 600 hektar ağaçlandırma çalışmaları olacağını ve yılsonu itibarıyla 500 bin fidan dikeceklerini kaydetti. Kalaylı,

Amacımız Malatya'yı daha da yeşillendirmek ve aynı zamanda da orman varlığımız artırmaktır.

dedi.

Etkinlikte Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, bir açıklama yaptı.

Bu yıl Orman Genel Müdürlüğünün 21 Mart'taki ana temasının ‘Yanan Orman Küllerinden Doğuyor’ olduğunu dile getiren Kalaylı, bu ana tema kapsamında 2020 yılında Pınarbaşı Bölgesinde yanan ağaçların yerine yeniden fidan dikerek bölgeyi ağaçlandırdıklarını söyledi.

“SEDİR FİDANI KULLANMAYI UYGUN BULDUK”

Bu bölgeyi ağaçlandırmaya devam edeceklerini açıklayan Kalaylı,

Dikim esnasında yöre şartlarına en uygun tür olan sedir fidanı kullanmayı uygun bulduk. Burası normalde Beydağı Ağaçlandırma Projesinin devamı olan bir saha. Geçen yıl burada yetişen 10 yaşındaki fidanlar maalesef hata kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangınla yandı. Burada yaklaşık 3 bin civarında fidan tahrip oldu. Şu an gördüğünüz gibi iş makinalarımızla yanan alanda yeniden fidan dikim çukurları açtık. Bu gün ve bundan sonraki günlerde de buranın tamamında fidanları buluşturarak eski haline getirmeyi planlıyoruz.

diye konuştu.

“BU İKİNCİ ETKİNLİĞİMİZ OLDU”

“Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına her yıl olduğu gibi yine aynı hızla devam ediyoruz” diyen Kalaylı,

Bu yıl 600 hektar ağaçlandırma çalışmamız olacak ve yılsonu itibarıyla İnşallah 500 bin fidan dikmiş olacağız. Amacımız Malatya'yı daha da yeşillendirmek ve aynı zamanda da orman varlığımız artırmaktır. Malatya'da şu an orman alanımız 213 bin hektar. Ayrıca geçen yıl işletme şefliklerimizin amenajman planları yenilendi. Yeni planlar incelendiğinde son 20 yılda tesis edilen ağaçlandırma sahaları da plana dahil edildiğinden dolayı ilimizin orman alanının yüzde 16’ya çıktığını gördük, bu oran daha önce yüzde 15’ti. Yani orman alanımızda yüzde 1’lik bir artış oldu. Fidan dikim etkinliğimize vatandaşlarımızdan yoğun bir katılım gösterdiler. İlk etkinliğimizi 21 Mart pazar günü yapmıştık. Bu ikinci etkinliğimiz oldu. Malatya'daki fidan dikme etkinliklerine katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Tüm etkinliklerimize de yoğun bir katılım sağlıyorlar. Halkımızın bu ilgisi gelecekte daha büyük faaliyetler yapma hususunda kurum olarak bizleri motive etmektedir.

ifadelerini kullandı.