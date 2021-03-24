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24 Mar 2021 - 09:30- Yaşam G: 24 Mar 2021 - 09:31

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde meydana gelebilecek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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Hava Tahmin Raporu’nda

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması; Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde ise yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

bilgileri yer aldı.

Ayrıca kuvvetli rüzgâr uyarısında bulanan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü,

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

dedi.

Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması noktasında bilgi aktaran Hava Tahmin Raporu Merkezi,

Bingöl ve Tunceli illerimizin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklı yer yer şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

açıklamalarında bulundu. ( Haber Merkezi)

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24 Mar 2021 - 09:30 Malatya- Yaşam

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