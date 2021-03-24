Busabah Malatya Busabah Malatya
24 Mar 2021 - 09:17- Asayiş G: 24 Mar 2021 - 09:23

Kaçakçı kıskıvrak yakalandı

Malatya'da 12 gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu illerinden  Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe alınan bir aracı Salköprü Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu,8 adet şarj cihazı,5 adet USB kablosu,11 adet ekran koruyucu,3 adet Power Bank,1 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)

# Salköprü Mahallesi, malatya, malatya emniyet müdürlüğü, gümrük kaçağı, telefon, KOM Şube, cep telefonu, mücadele, İHA

24 Mar 2021 - 09:17 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İş Yerinde Kumara Baskın! mask
İş Yerinde Kumara Baskın!
Komşuda Feci Kaza: 8 Yaralı mask
Komşuda Feci Kaza: 8 Yaralı
Suçlulara geçit yok! mask
Suçlulara geçit yok!
Malatya'da silahlı saldırı mask
Malatya'da silahlı saldırı
Lokalde kumar baskını! mask
Lokalde kumar baskını!
Uyuşturucuya geçit verilmiyor! mask
Uyuşturucuya geçit verilmiyor!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
ELLER KAOSA KALKTI! mask
ELLER KAOSA KALKTI!
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
GENÇLER PUANLA BAŞLADI mask
GENÇLER PUANLA BAŞLADI

GALERİ

Bağ evinde merdiven altı üretim mask
Bağ evinde merdiven altı üretim
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş mask
Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi mask
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı mask
MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL