SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?

Geçen yıl yaşanan kaos ortamından ders çıkarmayan yönetimin yanlış transfer politikası ve satılan futbolcuların yerine kalitesiz futbolcular alınarak kulübü borçlandırması gelinen noktada başarısızlığın en büyük kaynağı olarak gösteriliyor.

Yeni Malatyaspor’da ligin ikinci yarısında üst üste alınan başarısız sonuçlar sarı kırmızılı kulübe gönül veren her kesimin canını sıkmaya devam ediyor. Geçen sezonun aynı döneminde başlayan ve ardı alınamayan kötü sonuçlarla ligi küme düşme hattında tamamlayan Yeni Malatyaspor’un yaşadığı hadiseler bu yılda aynı senaryonun yaşanacağı ihtimalini akıllara getiriyor. Takımın en verimli oyuncularını satarak kulübe ek gelir kaynağı oluşturmak amacıyla yönetimin izlediği yanlış transfer politikası, hem kulübün borcunun kapanması işine yaramazken hem de sportif anlamda kulübün giderek geriye gitmesine neden oldu. Boutaib, Azubuike, Guilherme, Jahovic, Bifouma, Youssouf ve Aleksic gibi isimleri bir bir satarak kulübe finans sağladığını ifade eden başkan Adil Gevrek bu futbolcuların yerine transfer ettiği neredeyse hiçbir transferden beklediği verimi alamazken, bir yandan da takımı içinden çıkılamaz bir borç batağına sürükledi.

TAM BİR AKIL TUTULMASI

Özellikle bu yıl Süper Lig’de 20 takımın olmasından dolayı yoğun maç trafiğine çıkan futbolcuların performanslarındaki giderek artan düşüşün iyice göze çarptığı haftalarda Yeni Malatyaspor’un rakipleri karşısında etkili bir oyun ortaya koyamaması gerek takım içerisinde gerekse şehirde olumsuz havanın yaşanmasına da neden oluyor. Öne geçilen maçlarda skor üstünlüğünü elinde tutamayan sarı kırmızılı ekibin rakipleri karşısında baskı kuramayışı futbolcuların özgüvenlerini yitirdiğini de gösteriyor. Haftalardır hiçbir oyun kurgusu olmadan mücadele veren Malatya ekibinin Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan müsabakada penaltılar dışında kaleye gitmekte zorlandığı apaçık ortaya çıktı. Hal böyleyken geçen sezondan buyana 5 farklı teknik adamla çalışan ve ligde 10 haftadır kazanamayan sarı kırmızılı takımda kulüp yönetiminin hala başarısızlığının faturasını kendisini eleştirenlere mal etmesi ise Malatya halkı tarafından akıl tutulması olarak nitelendiriliyor.