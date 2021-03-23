Malatya’da 5 kişi vefat etti

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Emiroğlu’nun taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Şehit Hakan Ormancı SK, No: 3/13 Battalgazi
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Toktaş’in taziye adresi: Büyükköy Mahallesi, Akçadağ
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Berk’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ayyıldız SK. Noı:4/11 Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Orduzu Köşebaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Salih Timoçin’in taziye adresi: İzzetiye Mah. İkbal Sk. Özsed Apt No:27 Battalgazi
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ünver’in taziye adresi: Çöşnük Mah. Mehmet Buyruk Cad. No:114 Battalgazi” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.