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23 Mar 2021 - 16:37- Yaşam G: 23 Mar 2021 - 16:40

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Emiroğlu’nun taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Şehit Hakan Ormancı SK, No: 3/13 Battalgazi

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Toktaş’in taziye adresi: Büyükköy Mahallesi, Akçadağ

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Berk’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ayyıldız SK. Noı:4/11 Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Orduzu Köşebaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Salih Timoçin’in taziye adresi: İzzetiye Mah. İkbal Sk. Özsed Apt No:27 Battalgazi

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ünver’in taziye adresi: Çöşnük Mah. Mehmet Buyruk Cad. No:114 Battalgazi” ( Haber Merkezi)

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23 Mar 2021 - 16:37 Malatya- Yaşam

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