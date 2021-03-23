İKİ TECRÜBELİ İSİM ARGUVAN’DA

2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de ekiplerinden Arguvan Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında Mehmet Ballı ve Arif Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Ligde zirveye oynayan kadroya sahip olmayı isteyen mavi beyazlılar daha önce Etimesgut Belediyespor, Sincan Belediyespor, Altındağspor, Kepez Belediyespor ve son olarak Anadolu Üniversitesispor forması giyen kanat oyuncusu Arif Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Arguvan Belediyespor’un kadrosuna sol bek Mehmet Ballı ise daha önce sırasıyla Gaziantep FK, Kahramanmaraşspor, Eyükspor, Beylerbeyispor, Dersimspor ve Bitlis Özgülderespor takımlarının formalarını giydi.