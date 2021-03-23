2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de ekiplerinden Arguvan Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında Mehmet Ballı ve Arif Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Ligde zirveye oynayan kadroya sahip olmayı isteyen mavi beyazlılar daha önce Etimesgut Belediyespor, Sincan Belediyespor, Altındağspor, Kepez Belediyespor ve son olarak Anadolu Üniversitesispor forması giyen kanat oyuncusu Arif Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Arguvan Belediyespor’un kadrosuna sol bek Mehmet Ballı ise daha önce sırasıyla Gaziantep FK, Kahramanmaraşspor, Eyükspor, Beylerbeyispor, Dersimspor ve Bitlis Özgülderespor takımlarının formalarını giydi.
23 Mar 2021 - 16:06- Spor Güncelleme: 23 Mar 2021 - 16:10
İKİ TECRÜBELİ İSİM ARGUVAN’DA
Arguvan Belediyespor kanat oyuncusu Arif Yılmaz ve sol bek Mehmet Ballı’yı renklerine bağladı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.