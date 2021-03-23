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23 Mar 2021 - 15:57- Spor G: 23 Mar 2021 - 16:02

ASKF’DE BAŞKAN DEĞİŞMEDİ

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) 15.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Seçime tek aday olarak katılan MASKF’nin mevcut başkanı Seyfullah Özdemir yeniden başkanlığa seçildi.

Ömer Ali Delibaş
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen MASKF’nin 15 Olağan Genel Kuruluna Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanvekili ve TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, TFFHGD Malatya Şube Başkanı Ata Yıldırım, İl Hakem Kurulu Temsilcisi Mustafa Yayan, İl Disiplin Kurulu Başkanı Faik Demez, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Nurettin Karaağaç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesis Müdürü Ahmet Yücel ile kulüplerin temsilcileri katıldı. 168 delegenin katıldığı 15.Olağan Genel Kurulda tek listeyle seçime giren MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, yeniden başkanlığa seçildi. MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya amatörüne gönül vermiş insanların çoğunluğunun katılımıyla kongrelerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Malatya amatörleri çok zor bir iş yapıyor” dedi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

15.Olağan Genel Kurulu’nu güzel bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, “Bugüne kadar birçok hizmet yaptık. Birçok hizmet yaptık ve bundan sonrada hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla Malatya’da tesisleşme adına önemli çalışmalar yaptık ve hizmetler kazandırdık. Malatya’da tesis noktasında çok önemli bir yere geldik” diye konuştu. Özdemir, Malatya’nın spordaki potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, Malatya’da gençlerin iyi bir ortamda spor yapmaları için gece gündüz deneden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özdemir, başkanlığında oluşan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yönetiminde şu isimler yer alıyor:

Kahraman Fırat, Aziz Yiğit, Adnan Fırat, İsmet Biratlı, Rıfat Türkmen, Erkan Van, Ergin Turan, Nurettin Uçar, Muharrem İçen, Erol Akdeniz, Sedat Kayış, İbrahim Coşkun, Sedat Turgut, Sezai Köroğlu, Cengiz Akay.

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23 Mar 2021 - 15:57 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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