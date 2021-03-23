BÜYÜKŞEHİR KIZILTEPE’YE YENİLDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Mardin ekibi Yeni Kızıltepespor ile karşılaştı. Efeler Ligi parolasıyla başladığı sezonda aldığı istikrarsız sonuçlarla bu hedefinden uzaklaşan turuncu yeşilliler yaşadığı puan kayıplarına Yeni Kızıltepespor karşısında da devam etti. Mardin Artuklu Spor Salonu’nda oynanan müsabakada rakibinden set dahi alamayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ev sahibi takım Yeni Kızıltepespor’a 25-12, 25-12 ve 25-13’lük setlerle 3-0 yenildi. Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda şuana kadar 20 müsabaka oynayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 9’da mağlubiyet yaşadı. Sezona Efeler Ligi hedefiyle başlayan turuncu yeşilli takım, haftalar öncesinden bu hedefinden uzaklaşırken, üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Ligde bu hafta oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:
Erzin Yeşilkentspor 3-0 Dinamik Gençlik
TÜRŞAD 3-0 Asur Gençlik
Hatay B.Şehir Bld. 3-2 Cizre Bld.
Yeni Kızıltepespor 3-0 Malatya Büyükşehir Bld.
Şanlıurfa B.Şehir Bld. 3-0 Şiran Akademi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.