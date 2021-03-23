BÜYÜKŞEHİR KIZILTEPE’YE YENİLDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Mardin ekibi Yeni Kızıltepespor ile karşılaştı. Efeler Ligi parolasıyla başladığı sezonda aldığı istikrarsız sonuçlarla bu hedefinden uzaklaşan turuncu yeşilliler yaşadığı puan kayıplarına Yeni Kızıltepespor karşısında da devam etti. Mardin Artuklu Spor Salonu’nda oynanan müsabakada rakibinden set dahi alamayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ev sahibi takım Yeni Kızıltepespor’a 25-12, 25-12 ve 25-13’lük setlerle 3-0 yenildi. Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda şuana kadar 20 müsabaka oynayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 9’da mağlubiyet yaşadı. Sezona Efeler Ligi hedefiyle başlayan turuncu yeşilli takım, haftalar öncesinden bu hedefinden uzaklaşırken, üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Ligde bu hafta oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Erzin Yeşilkentspor 3-0 Dinamik Gençlik

TÜRŞAD 3-0 Asur Gençlik

Hatay B.Şehir Bld. 3-2 Cizre Bld.

Yeni Kızıltepespor 3-0 Malatya Büyükşehir Bld.

Şanlıurfa B.Şehir Bld. 3-0 Şiran Akademi