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23 Mar 2021 - 14:39- Gündem G: 23 Mar 2021 - 14:44

İşçi alım ilanı

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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23 Mar 2021 - 14:39 - Gündem

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