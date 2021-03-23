İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir olaya gitmek için yola çıkan S.Ç. idaresindeki 23 AAE 857 plakalı itfaiye aracı ile E.K. yönetimindeki 42 AN 890 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile itfaiye aracı devrildi.
Kazada, itfaiye aracında bulundan 5 itfaiye eri ve otomobilde bulunan 1 çocuk ile annesi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.