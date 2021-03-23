3 Bin 300 Dekar Alan Suya Kavuşacak

Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde 3 bin 300 dekar tarıma elverişli arazi cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.
Hekimhan Karadere Göleti sulaması işine ait sözleşme imzalandı. Kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 39 metre yüksekliğinde inşa edilmekte olan gölet tamamlanınca gölette depolanacak 1 milyon 950 bin metreküp su ile tarım arazileri sulanacak. Hekimhan Karadere Göleti Sulaması işine ait sözleşme kapsamında, 3 bin 300 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.