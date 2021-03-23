Bağ evinde merdiven altı üretim

İl Emniyet KOM Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın el yapımı boğma rakı imal ve satışı yaptığı tespit edildi. Şahsın bağ evi olarak kullandığı ikamette yapılan aramada litrelerce boğma rakının olduğu görüldü.
VARİL DOLUSU HAMMADDE
Bağ evinde yapılan aramada, 6 adet 200 litrelik varillerde bin 200 boğma rakı ham maddesi, 1 Adet 19 litrelik damacanada 19 litre el yapımı boğma rakı, 3 adet 5 litrelik pet şişelerde 14 litre el yapımı boğma rakı olmak üzere bin 233 litre el yapımı boğma rakı ele geçirilmiştir. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.