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23 Mar 2021 - 11:00- Sağlık

Vaka Sayılarında Korkutan Yükseliş

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçen Türkiye’de sarı renk ile orta riskli iller arasında yer alan Malatya, kısıtlamaların kaldırılması ile kısa sürede turuncu renge, daha sonra ise kırmızı renge dönerek riskli iller arasına girdi. Yetkililer, kentte kısıtlamaların yeniden gelebileceğini belirtti.
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli iller arasında ilk etapta orta riskli il olarak kontrollü normalleşmeye giren  Malatya, kısa sürede vakaların artması ile yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kentte vaka sayılarının yüzde yüz arttığını ifade eden Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli,

Böyle giderse, kırmızıya dönmemizden tekrar kısıtlamalar gelebilir.

diyerek vatandaşları uyardı.

" Vaka sayısı artışta"

6-12 Mart tarihleri arasındaki dönemde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarının 90’larda iken, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan rakam ile bunun 140’ları bulduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli,

Kontörlü sosyal hayata geçtikten sonra beklenen bir yükseliş diye düşünüyoruz ama. Tabii biraz daha fazla bir ivmeyle yükseldiğini görmüş oluyoruz. Gerçekten baktığımız zaman Türkiye’de 24’üncü sırada en yüksek vaka sayısı olan iller arasındayız. 100 bin nüfusa göre en yüksek 24 üncü şehiriz. Tabii ki bir il olarak bizim soysal mesafe, maske kuralına kapalı ortamda uzun süre kalma durumumuzun biraz daha, biraz daha sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Kurallara daha az riayet ettiğimizi gösteriyor. Tabi bu artış bizi endişelendiriyor. Diğer artışlardan çok daha hızlı bir ivme ile artış olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.

dedi.

( İHA)

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23 Mar 2021 - 11:00 Malatya- Sağlık

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