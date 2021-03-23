Milletvekillerinden ‘İstanbul Sözleşmesi’ Yorumu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bu sözleşmenin kamuoyunda büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade ederken, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise,

İstanbul Sözleşmesi gibi uyduruk bir sözleşmeye, kriterlere gerek yok. Kadının yeri Türk Milleti’nin en üst seviyesindedir, başındadır, yanındadır. Kadın hiçbir zaman erkeğin gerisinde kalmamıştır.

dedi.

Zaman zaman gündeme gelen ve Türk gelenek ve göreneklere aykırı olduğunu ifade edilen İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, önemli açıklamalarda bulundular.

İstanbul sözleşmesini Avrupa ülkelerinin tamamının uygulayacağı söylenen bir sözleşme olduğunu dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, daha sonra bu sözleşmeyle alakalı hiçbir ülkenin bu sözleşmeyi uygulamadığını söyledi.

KAHTALI: GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR

Kadınların müsterih olmasını isteyen Kahtalı,

Bu sözleşmenin bizim örf, adet, gelenek, göreneklerimize, manevi değerlerimize, aile yapımıza çok uygun olmayan tarafları vardı. Bu sözleşme kamuoyunda büyük bir rahatsızlık oluşturuyordu. Bu nedenle kadınlarımızın haklarını ortadan kaldıracak, onlara herhangi bir zulüm edilmesini hoş görecek bir düzenleme getirilecek değil. Tabii ki, şu andaki bizim kendi yasalarımız kadınlarımızı koruyan, kollayan, onları her türlü sıkıntıdan uzak tutacak yasalarımız zaten var. Bunu daha da iyileştirerek, farklı bir yasayı da inşallah çıkartmış olacağız. Bu anlamda bütün kadınlarımız müsterih olsunlar. Herhangi bir şekilde adaletsizliğe, zulme, sıkıntıya uğramamaları için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

şeklinde konuştu.

“ONLAR KENDİ İÇLERİNDEKİ SIKINTILARI DÜZELTSİNLER”

Hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine karışamayacağını belirten Milletvekili Kahtalı,

Kimsenin ülkemizin içişlerine karışmaya herhangi bir hakları yok. Ülkemizin yapı taşları vardır. Ülkemizin kendi değerleri, yaşam tarzı vardır. Kimsenin bize baskı yaparak bir düzenleme getiremeyeceklerini bilmeleri gerekir. Onlar kendi içlerindeki sıkıntıları düzeltsinler. Bizim ülkemiz insan hak ve hürriyetleri anlamında en üst düzeyde güvence sağlayan yasalarımız var. Bunları daha da iyileştireceğiz. Yine milletimiz tarafından kabul görecek yasaları getirmiş olacağız. Ayrıca feshedilme imzamızı geri çektiğimiz anlamına gelmiyor. 8 olan kadın sığınma evleri bizim zamanımızda 150’ye çıktı. Öte yandan bu sözleşme kutsal bir sözleşme de değil. Mesela İngiltere, Kanada gibi. Almaya gibi ülkelerde sözleşmeyi imzaladı fakat hayata geçirmedi.

dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, Sözleşmenin fesih edilmesiyle ilgili her taraftan çeşitli sesler geldiğini belirtti.

“BUNLARI İRDELEMEK LAZIM”

Kadının hiçbir zaman erkeğinin gerisinde kalmadığını ifade eden Milletvekili Fendoğlu,

İstanbul Sözleşmesi’ni bana göre imzalamamız yanlıştı. Avrupa Birliği’nin etkisiyle 2011 yılında sözleşmeye açmışlar, biz de bunu o süre zarfında imzaladık. Bu Sözleşmenin Türk Milleti’nin örf, adet, geleneklerimize faydası var mı veya ne gibi katkısı olmuştur, bir defa bunları irdelemek lazım. Bununla birlikte bir özgürlük adı altında bizim Türk Milleti’nin özü olan aile yapımızı bozmaya kadar gidiyorsa bu Sözleşme zararlı bir şeydir. Çünkü özgürlük adı altında her türlü özgürlüğü tanımak yanlıştır, kadının beyanı esastır ama bu zaten Kur’an-ı Kerim’de de, dinimizde de, örfümüzde de kadının yeri Türk Milleti’nin en üst seviyesindedir, başındadır, yanındadır. Kadın hiçbir zaman erkeğin gerisinde kalmamıştır.

söylemlerini kullandı.

“BİR SÖZLEŞMEYE, KRİTERLERE GEREK YOK”

“Birçok ülke bu Sözleşmeyi reddetti” diye konuşan Milletvekili Fendoğlu,

Reddetmeyenlere bakmak lazım. Şimdi içimizde birtakım eleştiriler çıkıyor. Çıktıkça da bu eleştirileri bertaraf edeceğiz. Muhalif mutlaka çıkacak. İhtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini biz çerçevede ele almazlarsa istedikleri kadar muhalif olsunlar. Kadına şiddet, bir kanunla, bir maddeyle olacaksa zaten biz batmışız. Kadına, anaya böyle bir maddeyle bağlı kaldıracaklarsa devam etsinler. İstanbul Sözleşmesi gibi uyduruk bir sözleşmeye, kriterlere gerek yok. Erkek adam kadınını baş tacı eder. Bunun haricinde de şiddetin her türlüsünün karşısındayız. Erkeğe, çocuğa, hayvana, kadına şiddet var. Bu sadece ülkemizde olmuyor, bütün dünyada oluyor. Bu kadar yaygara yapılmasına gerek yok.

ifadelerini kullandı.