Zirai İlaçta Önemli Tüyolar

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tavsiye edilen ilaçların alınması gerektiğini ifade ederek, İç ve dış ambalaj üzerindeki etiket bilgileri değiştirilmeyecek şekilde piyasaya arz edilen ilaçların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Macit,

Tavsiye edilen dozlardan fazla ilaç kullanılması çevre kirliliğine neden olacağından tavsiye edilen dozun kullanılmasına azami dikkat gösterilmelidir.

dedi.

Malatya, dünya kayısısında söz sahibi olsa da, kayısı üreticileri acaba kayısının tomurcuklanmasından kayısı meyve verinceye kadar hangi ilaçları, nasıl kullanacağımızı biliyor muyuz? Genel anlamda geleneksel olarak ilaçlama yapılan kayısıcılık sektöründe kayısı ağaçlarından daha fazla verim alınması için uzmanlar her platformda ilaçlama konusunda sık sık üreticileri uyarsalar da, bu uyarıların ne kadar dikkate alındığı da merak ediliyor. Zirai ilaçlamada dikkat edilecek hususlardan zirai ilaçların hazırlanmasına kadar önemli açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, BUSABAH gazetesine konuşan Macit, önemli bilgiler verdi.

Zirai mücadele ilaçlarının alınmasında dikkatli olunmasını belirten Macit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tavsiye edilen ilaçların alınması gerektiğini söyledi.

“ETİKETİ DİKKATLİCE OKUNMALI”

Macit,

İlaçlar kullanılmadan önce etiketi dikkatlice okunmalı, imal, son kullanım tarihleri ve şarj numarasına bakılmalıdır. Orijinal ambalajların bozuk olup olmadığına dikkat edilmelidir. İlaçların soğuktan, sıcaktan ve rutubetten dolayı yapısının bozulup bozulmadığına dikkatlice bakılmalı, sıvı ilaçların tortu, toz ilaçların ise topaklanmadığına dikkat edilmelidir. İç ve dış ambalaj üzerindeki etiket bilgileri değiştirilmeyecek şekilde piyasaya arz edilen ilaçlar tercih edilmelidir.

dedi.

“MASKE VE KORUYUCU ELDİVEN TAKILMALI”

Zirai ilaçların hazırlanmasında alınacak önlemlerden bahseden Macit,

İlaçlar hazırlanırken elbise ve vücuda bulaştırılmamalı, maske ve koruyucu eldiven takılmalıdır. Zehirli yemler, süspansiyonlar, emilsüyonlar ikamet yerleriyle, içerisinde gıda, yem maddeleri bulunan mutfak, ahır ve benzeri yerlerde hazırlanmamalıdır. İlaçları hazırlamak için hiçbir şekilde mutfak malzemesi, yalak, yemlik ve çamaşır kapları kullanılmamalıdır. Zirai mücadele ilaçları yalnız ambalajların üzerinde ve kullanma talimatlarında gösterilen tozlarda kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozlardan fazla ilaç kullanılması çevre kirliliğine neden olacağından tavsiye edilen dozun kullanılmasına azami dikkat gösterilmelidir. Suda çözünen toz ilaçlar önce su içerisinde eritilerek pülverizatör konulmalıdır. Süspansiyon ve emilsüyon çok iyi karıştırılmalıdır. İlaç mahlullerinin kapalı bir yerde hazırlanması halinde veya kuru tohum ilaçlarının tatbik edildiği yerlerde iyi bir havalandırma tertibatı bulunmalı ve uygulama sırasında mutlak suretle maske takılmalıdır. Maske sıcak havada sık ve yüksek bitkilerin bulunduğu yerlerde, açık arazide mutlaka kullanılmalıdır.

“İLAÇLAR ASLA DERİYE GÖZE TEMAS ETTİRİLMEMELİ”

İlaçların uygulanması esnasında alınacak önlemleri de anlatan Macit, şunları kaydetti:

İş esnasında özellikle süspansiyon ve toz ilaçlarla meşgul olurken açık yer bırakılmaksızın koruyucu bir elbise, eldiven ve lastik çizme giyilmeli ayrıca şapka takılmalıdır. Bazı ilaçlar içinse açık havada dahil koruyucu gözlük takılmalıdır. Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilerek temizlenmelidir. Rüzgara karşı asla ilaçlama yapılmamalıdır. Zirai mücadele ilaçları ile çalışırken yemek yememeli, su ve sigara içilmemelidir. İlaçlamadan sonra ve her yemekten önce ilaç ile temas eden vücut kısımları su ve sabunla itina ile yıkanmalıdır. İlaçlar asla deriye göze temas ettirilmemeli, temas ettiği takdirde bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. İlaçlama aletlerinin tıkanan meme ve hortumlarını üfleyerek açmaya çalışmak çok tehlikelidir. Çalışma esnasında sis, sıvı veya gaz bulutlarının insanlara, hayvanlara, civar bahçelere, çayır ve otlaklara zarar vermesinden kaçınılmalı, bu gibi durumlarda sahiplerine haber verilmelidir. Hazırlanan ilaçlardan arta kalanlarla, aletlerin temizlenmesinde kullanılan sular derelere, nehirlere dökülmemeli, bunlar açılan bir çukura dökülmeli ve üzeri kapatılmalıdır. Zirai mücadele ilaçları ile çalışanlar bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalı ve aynı zamanda kendilerine, ilaç kullanımı, zehirlilik ve dikkat edecekleri hususlar hakkında bilgi verilmelidir. Eğer iş esnasında veya işten sonra bağ ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kararması ve diğer rahatsızlıklar meydana gelirse işi derhal durdurmalı, kirli elbiseler çıkartılmalı, doktor çağrılmalı veya rahatsızlanan kişi derhal hastaneye götürülmeli. İlaçlamalardan sonra arta kalan ilaçlar orijinal ambalajlardan diğer kaplara süt, meşrubat şişesi gibi asla boşaltılmamalıdır. Açılan derin bir çukura dökülmelidir. Boş ambalajlar başka maksatlar için asla kullanılmamalıdır.