MALATYA’YA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağışla beraber güney batılı yönlerden aralıklı kuvvetli esmesi beklenmektedir.

Ayrıca Meteoroloji ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını istedi. ( Haber Merkezi)