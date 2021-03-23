ENGELSİZ TARIM PROJESİ

Arapgir Beyaz Ay Derneği Başkanı Sadık Karagöz, “Arapgir Tarım ilçe Müdürlüğü tarafından planlanan, Arapgir Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve Malatya İŞKUR Müdürlüğü tarafından desteklenerek Beyaz Ay Derneğimiz bünyesinde devam eden ‘Engelsiz Tarım Projemiz’ kapsamında Arapgir ‘in yerel, domates, biber, salatalık, mor reyhan, fasulye, kavun, karpuz, kabak, patlıcan vs. tohumlarını 16 kursiyerimiz ile birlikte toprakla buluşturduk. Rabbim rast getirsin inşallah. Bu projemiz için özel ilgi ve desteklerinden dolayı Arapgir Kaymakamımız Sayın Mustafa Dilekli’ ye, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ile değerli personeline, Arapgir Belediye Başkanımız Sayın Haluk Cömertoğlu’na ve Belediye Personeline ve destek ve dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan yürekleri güzel birbirinden güzel hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“ÖRNEK PROJELER YAPIYORLAR”

Beyaz Ay Derneği’nin örnek projelere imza attığını vurgulayan Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, “Kaymakamlığımız Beyaz Ay Derneğimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz bünyesinde engelsiz tarım projesi kapsamında buradaki güzel kardeşlerimizle beraber çeşitli meyvelerden oluşan tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Kardeşlerimizin Hayatın her alanında, engelsiz yaşaması noktasında bugüne kadar başta Beyaz Ay Derneği'nin yaptığı çeşitli projelerle ilçemiz özelinde, ülkemize örnek olacak konuda projeler yapıyorlar. Bunların örneklerinden bir tanesi de burada icra ediyoruz. Daha önce de bu kardeşlerimizi Ziyaret ettiğimiz zamanlarda da yaptıkları işlerde katıldıkları kurslarda Gördüğümüz kadarıyla da çok büyük özveri ve gayretle hayata tutundukları da müşahede ettik. Aynı enerjinin aynı gayretin ilerleyen süreçte de çeşitli projeler ile desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu tesisin projenin hayata geçmesi ne emeği geçen Beyaz Ay Derneği Başkanımıza, bu konuda desteklerini esirgemeyen belediye personellerimize, belediyemize, proje uygulamasında emek sarf eden İlçe Tarım Müdürlüğümüze, kısaca bize katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha yeni projeler ile daha farklı ürünler ile faaliyetlerimize devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.