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23 Mar 2021 - 09:30- Asayiş G: 23 Mar 2021 - 09:31

Kasten öldürme suçundan 7 tutuklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre ateşli silah ile kasten öldürme ve yaralama suçundan 7 kişi tutuklandı. Olayda çok sayıda suç aleti yakalandı. Ayrıca, ‘Dur’ ihtarına uymayan bir başka şahsa da 6 bin 24 TL ceza uygulandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cezmi Kartay Caddesi’nde çalışma başlatıldı. Emniyet personelince yürütülen çalışmada ateşli silah ile kasten öldürme ve yaralama olayında 4 şahıs olay gecesi yakalandı. Şahıslar 19 Mart’ta çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Yine aynı olayın firari şüphelilerinden olan M. E., A. B. ve Y.S.İ. isimli şahıslar suç aleti 2 adet tabanca, 16 adet fişek  ve 1 adet pompalı tüfek ile birlikte yakalanıp adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen diğer asayiş olayları şöyle:                                                                                                

HIRSIZLAR BİNAYI SOYDU!

Salköprü Mahallesinde depremde zarar gören ve tadilat aşamasında olan bir binadan 6 adet kombi, 5 adet elektrik saati, miktarı belli olmayan kalorifer peteği, 6 adet su saati çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışmada faili meçhul şüpheliler A. K. ve Y.G. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar çalınan malzemelerden 2 adet kombi ile yakalandı. Ele geçirilen kombiler müştekiye teslim edilirken, şüpheliler adli mercilerce tutuklandı.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, CEZAYI YEDİ

Zaviye Mahallesinde dur ikanıza uymayarak kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan iki şahsın kaçış esnasında atmış olduğu bir paket içerisinde 4,39 gr Metamfetamin  ve 1,49 gr kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca Y. G. isimli şahsın Malatya Asliye Ceza İlamat masasınca ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma veya bulundurma veya taşma suçundan arandığı anlaşıldı. Dur ikazına uymayan araçla ilgili olarak trafik yönünde 6 bin 24 TL ceza uygulanmış olup konu ile ilgili gerekli tahkikata başlatıldı.

Selçuklu Mahallesinde bir şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ile birlikte ele geçirildi.

Yeşilkaynak Mahallesinde bir araç içerisinde 2 adet otomatik tüfek alınmış ele geçirildi.

Cemal Gürsel Mahallesinde bir araç içerisinden 2 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Civarında bir araçta 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

İnönü Mahallesinde bir araçtan 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmiştir. ( Haber Merkezi)

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23 Mar 2021 - 09:30 Malatya- Asayiş

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