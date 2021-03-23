İş Yerinde Kumara Baskın!

Edinilen bilgiye göre, Halfettin Mahallesi’nde bir işyerine baskın düzenlendi. Baskında polisler tarafından, kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı. Ceza, 5326 SKM/34. maddesine istinaden kesildi.

Ayrıca kumar parası olan bin 150 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci A. P. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. ( İHA)