Busabah Malatya Busabah Malatya
22 Mar 2021 - 17:25- Spor G: 22 Mar 2021 - 17:27

GENÇLER PUANLA BAŞLADI

Yeni Malatyaspor U19 Takımı, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin golünü 19 yaşındaki oyuncu Berat Yaman kaydetti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Süper Lig U19 Ligi 2.haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı kırmızılılar ligdeki ilk karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor sahaya Murat Akşit, Yiğit Ulaş, Necati Gürüş, Alperen Arslan, Philip Gameli Awuku, Onur Hüseyin Gevgin, Kerem Altunışık, Emirhan Türmen, Yasin Çırgamış, Burak Efe Yaz ve Berat Yaman onbiriyle çıktı. Mücadelenin 3. dakikasında Berat Yaman’la öne geçen sarı kırmızılılar ilk yarının uzatmalarında konuk ekipte forma giyen İsa Keklikçi’nin golüyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda gol bulamazken mücadele 1-1 sona erdi. Geçtiğimiz hafta bay olan Yeni Malatyaspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını aldı. U19 Ligi 2.haftasında alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Sivasspor 0-2 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Ankaragücü 2-2 Trabzonspor

BB. Erzurumspor 2-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği

Ç.Rizespor 2-4 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

Başakşehir 2-0 Denizlispor

Kayserispor 5-0 F.Karagümrük

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor

# fenerbahçe, Ç.rizespor, trabzonspor, yeni malatyaspor, gençlerbirliği, beşiktaş, kayserispor, yeni, malatyaspor, ilk, gaziantep, süper lig, gaziantep fk

22 Mar 2021 - 17:25 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 mask
Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2
Yeni Malatyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 mask
Yeni Malatyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1
BULUT VE YALÇIN KARŞI KARŞIYA! mask
BULUT VE YALÇIN KARŞI KARŞIYA!
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
KONUK EKİP BUGÜN GELECEK mask
KONUK EKİP BUGÜN GELECEK
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ” mask
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ” mask
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
Ne Yaptın Malatya? Kırmızı renk netleşti! mask
Ne Yaptın Malatya? Kırmızı renk netleşti!
SEYFULLAH ÖZDEMİR YENİDEN ADAY mask
SEYFULLAH ÖZDEMİR YENİDEN ADAY
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı

GALERİ

Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi mask
Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı mask
MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
Zam, zammı getirdi! mask
Zam, zammı getirdi!
Bu da kayısı kebabı! mask
Bu da kayısı kebabı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL