GENÇLER PUANLA BAŞLADI

Süper Lig U19 Ligi 2.haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı kırmızılılar ligdeki ilk karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor sahaya Murat Akşit, Yiğit Ulaş, Necati Gürüş, Alperen Arslan, Philip Gameli Awuku, Onur Hüseyin Gevgin, Kerem Altunışık, Emirhan Türmen, Yasin Çırgamış, Burak Efe Yaz ve Berat Yaman onbiriyle çıktı. Mücadelenin 3. dakikasında Berat Yaman’la öne geçen sarı kırmızılılar ilk yarının uzatmalarında konuk ekipte forma giyen İsa Keklikçi’nin golüyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda gol bulamazken mücadele 1-1 sona erdi. Geçtiğimiz hafta bay olan Yeni Malatyaspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını aldı. U19 Ligi 2.haftasında alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Sivasspor 0-2 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Ankaragücü 2-2 Trabzonspor

BB. Erzurumspor 2-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği

Ç.Rizespor 2-4 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

Başakşehir 2-0 Denizlispor

Kayserispor 5-0 F.Karagümrük

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor