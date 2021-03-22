GEVREK YİNE HEDEF ŞAŞIRTTI!

Sarı kırmızılı kulübün 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Adil Gevrek, yıllar içerisinde sürekli olarak ‘bazı gruplar’ diyerek birilerini hedef gösterdiği konuşmalarına bir yenisini daha geçtiğimiz hafta sonu yapılan mali kongrede ekledi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2019-2020 Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı’nda konuşma yapan Gevrek,

Arada mutlaka çatlak sesler olacak. Protestoda, eleştiride olacak. Yenildiğimizde bizde üzülüyoruz ama bazıları var ki onların üzüntüsü maalesef Yeni Malatyaspor değil. Maalesef bir grubun, gruplar üzülüyormuş gibi görünerek, çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Aslında burada konuşulacak çok şey var ama sezonun bitmesine 2 ay kaldı, önümüzde mali genel kurul var. İnşallah o gün bazı şeyleri çok açık bir şekilde konuşuruz. O kadar şey yaşandı ki… Biz, delegelerimizin oylarıyla seçildik, oylarıyla seçiliriz, delegelerimizin de oylarıyla gideriz. Konuşulacak çok şey var ama zamanı değil, önümüzdeki günlerde o konuları tekrar konuşuruz.

şeklinde konuştu.

İKİ AY SONRA YAŞADIKLARINI PAYLAŞACAKMIŞ

Her defasında bu grupları açıklayacağını söyleyip bir kez daha aynı şeyleri tekrarlayarak insanların kafasında soru işaretleri bırakan Adil Gevrek’in yine hedef şaşırttığı konuşmasının devam şöyle:

Aklıma gelip söylemek istediğim ancak boğazımda kilitlenen çok şey var. Ama bir buçuk iki ay sonra buradaki delegelerimizle hepsini paylaşacağım. Bildiklerimi, yaşadıklarımı paylaşacağım. Malatyaspor’un yaşadıklarını paylaşacağım. Malatya’nın nerden nereye geldiğini, nasıl olduğunu önünün kesilmek istendiğini hepsini tek tek buradaki delegelerin tüm Malatyalıların bilmesi hakkıdır. Zaman zaman susuyorsak hiç kimseden çekindiğimizden değil. Malatya’nın menfaatine bazı şeyleri konuşmuyoruz. Ligin bitmesine iki ay var. İki ay sonra Malatya’nın yaşayacağı sıkıntıları da ön görülerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız.

Adil Gevrek 2019 yılında gerçekleşen kongrede yine benzer ifadeleri kullanarak şöyle konuşmuştu: Biz bir şey yaparken asla beklentimiz olmadı. Sadece sevdiğimiz, hizmet etmek istediğimiz için görevde olduk. Bazen bizi çok ama çok üzen şeyler var. Protesto ve eleştirmek haktır. Bunlar olacak ki güçlü olalım ama bazı şeyler vardır ki bunlar ne haktır ne ahlaktır ne de insanlıktır. Bunu söylemekten geri durmayacağım. Çünkü beşinci olmuş ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan bir takımın; bir grup tarafından organize edilmiş şekilde, ‘taraftar’ demeyeceğim çünkü asla Malatyaspor taraftarı bunu yapmaz ama bir grup bunu yapıyor. Kaç kere yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Bunlar taraftar olamaz, taraftar değil”