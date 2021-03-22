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22 Mar 2021 - 17:00- Yaşam G: 22 Mar 2021 - 17:02

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hopçuoğlu’nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, O      smangazi Caddesi, No: 14/2, Yeşilyurt.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Şirin’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, Atilla Apartmanı, No: 45-5, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Dilek Gölpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Aksüt’ün taziye adresi: Dilek Gölpınar Mahallesi, Yeşilyurt.

90 yaşında vefat eden ve Levent Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bekir Duran’ın taziye adresi: Levent Mahallesi, Akçadağ.

72 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Koç’un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

80 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cumali Üngör’ün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Andiri Köyü Mezarlığı’na defnedilen Mükrime Türkmen’in taziye adresi: Andiri Köyü, Ağın/ Elazığ.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Ertaş’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yakut Sokak, No: 2/1, Arda Apartmanı, Yeşilyurt.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer İlter Yazıcı’nın taziye adresi: Keklikpınar Mahallesi, Akçadağ.

53 yaşında vefat eden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Rabia Abik’in taziye adresi: Doğanyol.” ( Haber Merkezi)

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22 Mar 2021 - 17:00 Malatya- Yaşam

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