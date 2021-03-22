Malatya’da 10 kişi vefat etti

“43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hopçuoğlu’nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, O smangazi Caddesi, No: 14/2, Yeşilyurt.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Şirin’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, Atilla Apartmanı, No: 45-5, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Dilek Gölpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Aksüt’ün taziye adresi: Dilek Gölpınar Mahallesi, Yeşilyurt.
90 yaşında vefat eden ve Levent Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bekir Duran’ın taziye adresi: Levent Mahallesi, Akçadağ.
72 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Koç’un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
80 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cumali Üngör’ün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Andiri Köyü Mezarlığı’na defnedilen Mükrime Türkmen’in taziye adresi: Andiri Köyü, Ağın/ Elazığ.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Ertaş’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yakut Sokak, No: 2/1, Arda Apartmanı, Yeşilyurt.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer İlter Yazıcı’nın taziye adresi: Keklikpınar Mahallesi, Akçadağ.
53 yaşında vefat eden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Rabia Abik’in taziye adresi: Doğanyol.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.