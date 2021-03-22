İcradan satılık araç

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "34JD7273 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT Tipli , CAYW25905 Motor No'lu , WVWZZZ3CZDP050825 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Mahalinde yapılan incelemede tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanlar yerinde olup, muhtelif bölümlerde az miktarda çizik görülmüştür" bilgileri yer aldı.

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