Busabah Malatya Busabah Malatya
22 Mar 2021 - 15:36- Yaşam G: 22 Mar 2021 - 15:41

İcradan satılık araç

2013 model Volkswagen Passat icradan satılıktır.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "34JD7273 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT Tipli , CAYW25905 Motor No'lu , WVWZZZ3CZDP050825 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Mahalinde yapılan incelemede tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanlar yerinde olup, muhtelif bölümlerde az miktarda çizik görülmüştür" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın ilan kurumu, ilan portalı, ilan.gov.tr, için, kurumu, ilan

22 Mar 2021 - 15:36 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Hava, mevsim normalinde mask
Hava, mevsim normalinde
İcradan satılık mobilya malzemesi mask
İcradan satılık mobilya malzemesi
BİBER VE MUZ REKORA KOŞUYOR! mask
BİBER VE MUZ REKORA KOŞUYOR!
İKİ ÇARESİZ KADIN YARDIM ELİ BEKLİYOR! mask
İKİ ÇARESİZ KADIN YARDIM ELİ BEKLİYOR!
Empati İçin Üzüm Hoşafı İçtiler mask
Empati İçin Üzüm Hoşafı İçtiler
Hacze giden avukat, öldürüldü! mask
Hacze giden avukat, öldürüldü!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ” mask
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
Ne Yaptın Malatya? Kırmızı renk netleşti! mask
Ne Yaptın Malatya? Kırmızı renk netleşti!
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
Hacze giden avukat, öldürüldü! mask
Hacze giden avukat, öldürüldü!

GALERİ

Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır mask
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır
MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı mask
MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı mask
Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı
Zam, zammı getirdi! mask
Zam, zammı getirdi!
Bu da kayısı kebabı! mask
Bu da kayısı kebabı!
Alev alev yandı! mask
Alev alev yandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL