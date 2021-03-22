İcradan satılık araç

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "34JD7273 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT Tipli , CAYW25905 Motor No'lu , WVWZZZ3CZDP050825 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Mahalinde yapılan incelemede tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanlar yerinde olup, muhtelif bölümlerde az miktarda çizik görülmüştür" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.