Mahkemeden satılık daire

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 132 m2 daire mahkemeden satılıktır. İlanda, "Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5377 Ada, 5 Parsel, Karakavak Mahalle, 7. Kat 27 Nolu Bağımsız Bölümdür. Mesken B+Z+10 katlı, asansörlü ve yalıtımlı betonarme binanın 7. Katı olup bina merkezi ısıtma ile ısıtılmaktadır. Mesken Kapalı olup hemen alt katta bulunan emsal daireye göre değerlendirme yapılmıştır" bilgileri yer aldı.

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