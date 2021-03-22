İcradan satılık halı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre 205 halı icradan satılıktır, ilanda,"194 Adet 4 m2 Halı Royal, Atlas, Koyunlu, Linea ve Dinarsu marka, çeşitli modellerde,11 Adet 6 m2 Halı Royal, Atlas, Koyunlu, Linea ve Dinarsu marka, çeşitli modeller" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.