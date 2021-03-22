22 Mar 2021 - 13:38- Siyaset

SARIBAŞ SERT KONUŞTU

İYİ Parti İl ve İlçe Toplantısı bir düğün salanunda İYİ Parti yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’ da katıldı. Toplantıda konuşan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, ülke tarikatla ve talibanla yönetilemez diyerek hükümete sert eleştiriler yaptı.