SARIBAŞ SERT KONUŞTU

Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Sarıbaş,
İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, Bu Kalabalık iyi Parti'nin iktidara yürüyüşünün işaretidir. Bugünden itibaren İYİ Parti Türkiye'de iktidara devralmaya hazır hale geldiğini ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede İyi Parti'nin büyük bir sorumluluk ve görev düştüğünü herkesin idrak etmesi için buradayız. Malatya'da da Allah'a çok şükür ki bugün bu salonu şereflendiren sizler sokakta, mahallede, akraba çevrenizde İYİ Parti'nin iktidara yürüdüğünü İYİ Parti'nin Devleti yönetme sorumluluğunu almak kudretine sahip olduğunu görmektesiniz. Kabul etmek lazım ki basınımız manşet arıyorsa Tarikatlarla ve talibanla devletin yönetilmez. İhvanların verdikleri kararlarla devlet idarecilerinin sürekli değiştirildiği bir rejimde ekonomin de siyasetin de düzelmesi maalesef mümkün değildir.
dedi.
“VATANDAŞ ALGILAMADI”
İnsan Hakları Eylem Planı’na vatandaşın sessiz kaldığını öne süren İl Başkanı Sarıbaş,
Bu iktidar 10 gün evvel insan hakları eylem planı açıkladı. Vatandaşta hiçbir etkisini görmedik. Vatandaş algılamadı. Çünkü inancını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı şatafatlı ekonomik programı açıkladı. Ancak vatandaşlar hiçbir karşılığı olmadı. Niye olmadı. Çünkü vatandaş duyduklarının süresinin dolduğunu, gidici olduğunu, artık bundan sonra söylediği hiçbir rafın anlamı değerinin olmadığını idrak ediyor. Bu iktidar ülkeyi Avrupa taşıyamıyor. Amerika’ya taşıyamıyor. Bütün dünyanın taşıyamadığı bir iktidara Türk milletinin taşıma mecburiyeti yoktur. Ben inanıyorum ki ilk seçimde bu ceberrut yönetimden, ceberrut yönetime vesile olan iktidardan da bu millet en kısa sürede kurtulacaktır.
ifadelerini kullandı.
“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Süleyman Sarıbaş,
Sayın Genel Başkanım, sizler hepimiz esnafımıza geziyoruz. Bir tane mutlu olan hiçbir vatandaşımız yoktur. Çünkü günlük devletin Kurumunu çökerten kararlarla bu hükümetin başarıya kavuşması mümkün değildir. 3 yıl evvel kendilerine matuf Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşturdular. Devlet Bahçeli Türk tipi başkanlık sistemi dedikleri sistemle uçacaktık. 12 bin 500 dolar olan kişi başı milli gelirimiz 8 bin dolara düştü. Bir dönem daha geçerse herhalde 3 bin dolara düşürecekler. Ama biliyorum. Bu millet bunlara bu şansı vermeyecek. İnşallah İYİ Parti iktidarında yeni bir programla, daha yeni bir heyecanla devletin kurumlarını öncelikle dizayn edeceğiz. Bir Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası kurumunun varlığından bugün itibariyle söz etmemiz mümkün değil. Öyle bir kurum yok. Kim var Recep Tayyip Erdoğan var. O ne derse o oluyor. O zaman kurumların ortak akıl ile verilere dayalı bilgi paylaşımları ama maalesef mümkün olmayacak. Bugün Devletin bütün kurumları sonra sağlık hala 2 bin kişi aşlamışız. 2,5 milyon ikinci devreyi aşılamışız. Üç buçuk aydır aşılama yapıyoruz. Bu gidişle aşıyı bitiremeyeceğiz. Çünkü aşı yoktur. Eğitime bakıyorsunuz eğitim öyle. Gençlerimiz 2 yılını kaybettiler 300 bin öğrencimiz uzaktan Eğitim'den yararlanamadı. Yüzü eğitimin yapamadık maalesef geleceğimizi kaybettik.
söylemlerini kullandı.
“TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ HIZLA DEĞİŞİYOR”
İYİ Parti Malatya İl ve İlçe toplantısına katılan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukçuoğlu,
Arkadaşlar Türkiye’nin gündemi hızla değişiyor. Kimin ne yaptığı belli değil, bu gündem değişiklikleri içerisinde hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı, büyük bir algı yönetimi içerisinde kendi programını yürütmeye çalışıyor. Halkımızı gerçek olan olaylardan, işsizlikten ve geçim darlığından uzak tutmaya çalışıyor. Kendi gündemi neyse onu yürütüyor. Bilindiği üzere dün gece Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Biz biliyoruz ki sorun merkez başkanında değil biz biliyoruz ki ekonomi kurallara göre yürütülmemesinden kaynaklanıyor. Yoksa Merkez Bankası Başkanı Ali’de olsa fak etmez Veli’de olsa fark etmez. Türk insanının sıkıntılarını sorduğunuz zaman işsizlik ve ekonomik sıkıntılarının olduğunu söylüyorlar. 2018 yılında işsizlik yüzde 10 civarındaydı ve idare edilebiliniyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada artık idare edilemiyor. İnsanlar artık yokluk içerisinde. Bu duruma eğilmesi lazım ama biz bir duyuyoruz ki aya gidiyoruz, biz duyuyoruz ki anayasa reformu bizim problemimiz mevzuat yetersizliği değil, bizim problemimiz Ak Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanın bunları uygulamamasıdır. Artık Türk milleti büyük bir yoksulluğa mahkum edildi.
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.