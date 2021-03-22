GALİBİYET ÇİZGİDEN DÖNDÜ

Yeni Malatyaspor evinde Süper Lig’in 31.haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan sarı kırmızılılar iki kez geriye düştüğü maçta VAR’dan gelen kararlar ve penaltıdan bulduğu gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bir haftalık çalışmanın ardından Yeni Malatyaspor’un başında ilk sınavına çıkan teknik direktör İrfan Buz’un hamleleri takıma olumlu yansırken, oyuna sonradan giren Semih Kaya’nın kafa vuruşunun çizgiden çıkarıldığı son anlarda ise kaplanlar galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Bay olarak geçirdiği bir haftalık aranın ardından Gaziantep ekibi karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Yeni Malatyaspor son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf oldu. Tecrübesiz hakem Mert Güzenge’nin kararlarının VAR’da bulunan hakem Fırat Aydınus tarafından düzeltildiği maçta iki takım lehine verilen penaltılar müsabakanın gidişatını belirledi. Yeni Malatyaspor’da Hadebe rakibine yaptığı hareket sonucu kırmızı kartla oyun dışı kalırken, konuk ekibin teknik direktörü Ricardo Manuel Da Silva Pinto da saha kenarındaki hareketleri nedeniyle hakem tarafından tribüne yollandı.

MAÇTAN NOTLAR

12. dakikada Souza'nın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Muhammet Demir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

34. dakikada yapılan VAR incelemesinde korner atışında Sousa'nın Adem Büyük'ü çekerek düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

36. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşunda direkten dönen top kaleci Günay'a çarparak ağlarla buluştu. 1-1

53. dakikada Yeni Malatyaspor'un Tetteh ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

65. dakikada Enver Cenk Şahin kaleyi cepheden gören bir yerden şutunu çekti, top savunmadan sekerek kornere çıktı.

67. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Adem'in Tosca'ya yaptığı müdahale nedeniyle hakem Mert Güzenge tarafından Gaziantep lehine penaltı kararı verildi.

70. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Kenan Özer kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 1-2

72. dakikada Olkowski'nin ortasında savunmadan seken topa Andre'nin vuruşu üstten dışarıya çıktı.

79. dakikada Olkowski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçta üçüncü kez yapılan VAR incelemesinde üçüncü kez penaltı kararı çıktı.

80. dakikada Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skoru bir kez eşitledi. 2-2

84. dakikada maçta dördüncü kez yapılan VAR kontrolüne Kenan Özer'e dirsek attığı gerekçesiyle Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye kırmızı kart çıktı.

90+5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Semih Kaya'nın yaptığı kafa vuruşunu Morais çizgiden çıkardı.