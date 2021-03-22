HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Hamza Hamzaoğlu Kayserispor’un bu sezon çalıştığı beşinci teknik adam olacak. Sarı kırmızılılar bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Robert Prosinecki ve Dan Petrescu gibi isimlerle çalışmıştı.