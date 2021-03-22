Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Hamza Hamzaoğlu Kayserispor’un bu sezon çalıştığı beşinci teknik adam olacak. Sarı kırmızılılar bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Robert Prosinecki ve Dan Petrescu gibi isimlerle çalışmıştı.
22 Mar 2021 - 14:00- Spor
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
Yeni Malatyaspor’un Konyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrası görevine son verilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig ekibi Kayserispor’un başına geçti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.