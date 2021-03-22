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22 Mar 2021 - 14:00- Spor

HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU

Yeni Malatyaspor’un Konyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrası görevine son verilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig ekibi Kayserispor’un başına geçti.
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HABER MERKEZİ

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Hamza Hamzaoğlu Kayserispor’un bu sezon çalıştığı beşinci teknik adam olacak. Sarı kırmızılılar bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Robert Prosinecki ve Dan Petrescu gibi isimlerle çalışmıştı.

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22 Mar 2021 - 14:00 - Spor

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