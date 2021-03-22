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22 Mar 2021 - 13:45- Spor

“İYİ MÜCADELE ETTİK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, “1 puanı hak etiğimizi düşünüyorum” dedi.

Ömer Ali Delibaş
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Buz karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada,

Geriye baktığımızda 9 müsabakayı kazanamayan bir Yeni  Malatyaspor vardı. Kendi sahamızda mutlak kazanmak, 3 puanı almak istedik. Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda eksikleri gidermek istedik. Duran toptan çok basit ve dikkatsizlikten dolayı geriye düştük. Zaten takımın öz güven açısından sıkıntısı var, 1-0 geriye düştük, geri dönmek istedik. İlk yarı mücadele açısından dengeyi kurmaya çalışırken penaltı pozisyonu ile 1-1 ile devre arasına girdik. İkinci yarıda hamlemizi yaptık oyun anlamında da üstünlüğü elimize geçirdik. Yine bir penaltı ile 70’inci dakikada geri düşüyorsunuz. Futbolun içinde çok farklı bir yere gider bu tür pozisyonlar, sonra Hadebe de kırmızı kart gördü. Neyse 2-2’yi yakaladık. Mücadele anlamında takımımız coşkuyu sahada çok mücadele ettiler, puanı hak ettiğimiz düşünüyorum. Bu durumda olan takımlarda hakem seçiminde dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Her iki takımın da hedefi var.

şeklinde konuştu.

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22 Mar 2021 - 13:45 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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