“İYİ MÜCADELE ETTİK”

Buz karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada,
Geriye baktığımızda 9 müsabakayı kazanamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Kendi sahamızda mutlak kazanmak, 3 puanı almak istedik. Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda eksikleri gidermek istedik. Duran toptan çok basit ve dikkatsizlikten dolayı geriye düştük. Zaten takımın öz güven açısından sıkıntısı var, 1-0 geriye düştük, geri dönmek istedik. İlk yarı mücadele açısından dengeyi kurmaya çalışırken penaltı pozisyonu ile 1-1 ile devre arasına girdik. İkinci yarıda hamlemizi yaptık oyun anlamında da üstünlüğü elimize geçirdik. Yine bir penaltı ile 70’inci dakikada geri düşüyorsunuz. Futbolun içinde çok farklı bir yere gider bu tür pozisyonlar, sonra Hadebe de kırmızı kart gördü. Neyse 2-2’yi yakaladık. Mücadele anlamında takımımız coşkuyu sahada çok mücadele ettiler, puanı hak ettiğimiz düşünüyorum. Bu durumda olan takımlarda hakem seçiminde dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Her iki takımın da hedefi var.
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.