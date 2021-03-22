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22 Mar 2021 - 13:30- Spor

ELLER KAOSA KALKTI!

Yeni Malatyaspor Kulübünü sıfır borçla alan, bugüne kadar birçok futbolcudan bonservis geliri elde eden geçtiğimiz yıl kulüp araçlarını dahi satışa çıkaran ve buna rağmen 2020-2021 sezonu hariç 59 milyon lira borç açıklayan Adil Gevrek yönetimi hiçbir baskı altında kalmadan gerçekleştirilen mali kongrede kendi delegeleri tarafından ibra edildi (aklandı) !

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor Kulübü, 2019-2020 Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın divan başkanlığını yaptığı 2019-2020 Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısında gerekli çoğunluk sağlandı. Toplantıda kulübün 2019-2020 sezonu mali tablosu okundu. 01.06.2019- 31.05.2020 tarihleri arası giderlerinin 141 milyon 225 bin 883 TL, gelirlerinin ise 139 milyon 400 bin 531 TL olduğu açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 31.05.2020 tarihi itibariyle varlıklarının toplamının 20 milyon 16 bin 520 TL, borcun ise 79 milyon 762 bin 792 TL olduğu, aradaki fark itibariyle kulübün borcunun 59 milyon 746 bin 276 TL olduğu kaydedildi. Faaliyet, denetim, divan, sicil ve disiplin kurulu raporlarının okunmasının ardından oylamaya geçildi. Yeni Malatyaspor yönetimi, oy birliğiyle ibra edildi. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 2020-2021 sezonu tahmini bütçesi ise 175 milyon TL olarak açıklandı. Tahmini bütçede oy birliğiyle kabul edildi.

YETERİ KADAR DESTEK YOKMUŞ

Toplantıda söz alan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, göreve seçimle geldiğini ifade ederek görevi seçimle bırakabileceğini söyledi. Taraftarın kendilerini protesto etmesini ‘çatlak sesler’ olarak nitelendiren Gevrek,

Arada mutlaka çatlak sesler olacak. Protestoda, eleştiride olacak. Yenildiğimizde bizde üzülüyoruz ama bazıları var ki onların üzüntüsü maalesef Yeni Malatyaspor değil. Maalesef bir grubun, gruplar üzülüyormuş gibi görünerek, çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Aslında burada konuşulacak çok şey var ama sezonun bitmesine 2 ay kaldı, önümüzde mali genel kurul var. İnşallah o gün bazı şeyleri çok açık bir şekilde konuşuruz. O kadar şey yaşandı ki… Biz, delegelerimizin oylarıyla seçildik, oylarıyla seçiliriz, delegelerimizin de oylarıyla gideriz. Konuşulacak çok şey var ama zamanı değil, önümüzdeki günlerde o konuları tekrar konuşuruz.

diye konuştu.

Ayrıca başkan Adil Gevrek yaklaşık 7 yıldır görevde olduklarını anımsatarak bugüne kadar belediyelerden alınan yardımların yeterli olmadığını ifade ederek şehirden yeteri kadar destek göremediklerinden şikayetçi oldu.

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22 Mar 2021 - 13:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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