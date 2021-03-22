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22 Mar 2021 - 13:15- Spor

Pedallar Şehitler İçin Çevrildi

Malatyalı bisiklet kullanıcıları Türk ulusunun şanlı zaferlerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla şehitler mezarlığını ziyaret etti. Şehitlerin mezarları başında dualar eden sporcular şehitler anıtında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Ömer Ali Delibaş
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Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü dolayısıyla hafta sonunda Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan şehitler mezarlığını ziyaret ettiler.

Vatanı uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret eden sporcular Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Astsubay Başçavuş Semih Özbey’in mezarı başında dualar okudular.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan topluluk başkanı Efraim Karaman, Türk milleti zamanında Çanakkale’de çağın en ileri tekniğine sahip güçleriyle nasıl kale gibi mücadele ettiyse şimdide aynı ruh ve cesaretle egemen güçlerle mücadele vermeye hazır olduğunu söyledi. 18 Mart’ın hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle şehitlik ziyaretini hafta sonuna planladıklarını sözlerine ekleyen Karaman,

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıl dönümü ve şehitler günü anısına bisiklet gönüllüleriyle şehitliğe ziyarete geldik. Vatan uğruna yaşamlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnettarız. Bizlere düşen onların uğrunda canlarını feda ettikleri vatan toprağına sonuna kadar sahip çıkmak ve emanetlerini yaşatmaktır.

şeklinde konuştu.

Topluluk üyeleri şehitler anıtında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bisikletleriyle şehir merkezine döndüler.

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22 Mar 2021 - 13:15 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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