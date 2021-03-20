Belediyeye ait 9 adet araç satılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Belediyeye ait 9 araç açık teklif usulüule satılacaktır. İlanda, "Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 9 adet Araç hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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