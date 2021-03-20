61 Akademik Personel Alınıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi'nin 61 Akademik personel alacağı bilgileri belirtilen ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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