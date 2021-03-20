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20 Mar 2021 - 18:13- Eğitim G: 20 Mar 2021 - 18:19

61 Akademik Personel Alınıyor

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi'nin 61 Akademik personel alacağı bilgileri belirtilen ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

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20 Mar 2021 - 18:13 - Eğitim

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