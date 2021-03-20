Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Mar 2021 - 18:01- Yaşam G: 20 Mar 2021 - 18:12

İcradan satılık mobilya malzemesi

Mobilyalar ihale usulüyle satılacaktır.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre mobilya ve elektronik eşyalar satılacaktır. İlanda, "1 adet televizyon panasonic marka 106 ekran, 1 adet makam takımı yönetici masası 1 adet 3 lü iki adet tekli misafir koltuğu ve yönetici koltuğu satılacaktır" ibilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# ilan.gov.tr, basın ilan kurumu, için, kurumu, ilan

20 Mar 2021 - 18:01 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İKİ ÇARESİZ KADIN YARDIM ELİ BEKLİYOR! mask
İKİ ÇARESİZ KADIN YARDIM ELİ BEKLİYOR!
Empati İçin Üzüm Hoşafı İçtiler mask
Empati İçin Üzüm Hoşafı İçtiler
Hacze giden avukat, öldürüldü! mask
Hacze giden avukat, öldürüldü!
KONUTLARIN DAHA İYİ ISINMASI İÇİN ŞART! mask
KONUTLARIN DAHA İYİ ISINMASI İÇİN ŞART!
Kahraman Kadın Ambulans Sürücüleri mask
Kahraman Kadın Ambulans Sürücüleri
Hurda Araçtan Sulama Aracına… mask
Hurda Araçtan Sulama Aracına…
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
SEÇİME BİR YIL DAHA VARMIŞ mask
SEÇİME BİR YIL DAHA VARMIŞ
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ” mask
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
İcradan Satılık Koyun mask
İcradan Satılık Koyun

GALERİ

Zam, zammı getirdi! mask
Zam, zammı getirdi!
Bu da kayısı kebabı! mask
Bu da kayısı kebabı!
Alev alev yandı! mask
Alev alev yandı!
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı mask
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
Malatya’da kurşun yağdırdı! mask
Malatya’da kurşun yağdırdı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL