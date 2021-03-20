İcradan satılık mobilya malzemesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre mobilya ve elektronik eşyalar satılacaktır. İlanda, "1 adet televizyon panasonic marka 106 ekran, 1 adet makam takımı yönetici masası 1 adet 3 lü iki adet tekli misafir koltuğu ve yönetici koltuğu satılacaktır" ibilgileri yer aldı.

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