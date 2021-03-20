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20 Mar 2021 - 17:02- Spor G: 20 Mar 2021 - 17:58

Yeni Malatyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
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Maçtan Dakikalar ( İlk Yarı)
12. dakikada Souza'nın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Muhammet Demir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
25. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Vetrih'in sert şutu Ertaç Özbir'de kaldı.
34. dakikada yapılan VAR incelemesinde korner atışında Sousa'nın Adem Büyük'ü çekerek düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verildi.
36. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
37. dakikada Yeni  Malatyaspor penaltı kazandı. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşunda direkten dönen top kaleci Günay'a çarparak ağlarla buluştu. 1-1
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in tehlikeli şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada Fernando Zuqui'nin ceza sahası dışından sert şutu kalenin hemen üstünden dışarı gitti.


Stat: Yeni  Malatya
Hakemler: Mert Güzenge xx, Esat Sancaktar xx, Özgür Ertem xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake xx, Wallace xx, Teenage Hadebe xx, Karim Hafez xx, Mustafa Eskihellaç xx, Fernando Zuqui xx, Afriyie Acquah xx, Moryke Fofana xx, Adem Büyük xx, Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Stevie Mallan, Ahmed Ildız, Umut Bulut, Aly Malle, Kubilay Kanatsızkuş, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosça xx, Junior Morais xx, Amedej Vetrih xx, Andre Sousa xx, Osama Rashid xx, Alexandru Maxim xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Jefferson, Zvonimir Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Muhammet Demir (dk. 12) (Gaziantep FK), Günay Güvenç (dk. 37 k.k.) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Ricardo Sa Pinto (dk. 36 Teknik Direktör) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Kenan Özer, Günay Güvenç, Andre Sousa (Gaziantep FK)

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20 Mar 2021 - 17:02 - Spor

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