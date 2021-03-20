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20 Mar 2021 - 16:32- Gündem G: 20 Mar 2021 - 16:39

Tarım-GFE yıllık Oranı Açıklandı

Tarım-GFE, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,52, aylık olarak ise yüzde 1,96 arttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,67 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,68, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,70 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 18,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 21,62 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 33,15 İLE MAKİNE BAKIM MASRAFLARINDA

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,98 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 28,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,68 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 4,23 ile veteriner harcamaları ve yüzde 5,58 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 7,04 İLE ÇİFTLİK BİNALARI ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 5,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,68 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,07 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 1,78 ile makine bakım masrafları oldu. ( İHA)

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20 Mar 2021 - 16:32 - Gündem

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