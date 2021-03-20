BULUT VE YALÇIN KARŞI KARŞIYA!

Ligde 1 maçı eksik olmasına karşın lider durumda bulunan Beşiktaş, koltuğunu korumak istiyor. Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetle ağır yara alan Fenerbahçe ise yarışta ‘Ben de varım’ demek istiyor. İki ekibin teknik direktörleri Sergen Yalçın ve Erol Bulut da bu maçla birlikte kariyerlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği ilk mücadele 2019-2020 sezonunun ilk yarısında gerçekleşti.
Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın, Alanyaspor’un başındaki Erol Bulut’u iç sahada ağırladı. Ceyhun, Junior Fernandes ve Cisse’nin golleriyle Alanyaspor deplasmanda 3-0 öne geçerken, Yeni Malatyaspor; Bifouma ve Jahovic’le farkı 1’e indirse de sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, Alanyaspor deplasmanında boy gösterdi. Erol Bulut’un ekibi Junior Fernandes’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da, Beşiktaş ikinci yarıda Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 kazandı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.