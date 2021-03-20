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20 Mar 2021 - 13:30- Siyaset G: 20 Mar 2021 - 13:31

Ak Parti’den Arguvan Ziyareti

AK Parti Arguvan ilçe teşkilatında gerçekleştirilen ziyarette, AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Üşen, ilçe yönetim kurulu üyeleri partilileri karşıladı. Daha sonra parti teşkilatında toplantı düzenlenerek, AK Parti’nin çalışmaları ele alındı.
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AK Parti Malatya İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ, il yönetim kurulu üyesi Yazıhan ilçe koordinatörü Fırat Palancı ile birlikte, AK Parti Arguvan ilçe teşkilatına ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Malatya İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ,

Birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçimlerinde el ele büyük bir zaferle çıkacağımıza sonsuz inancımız var. Vatandaşlarımızın takdirleri bu yönde.

dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Üşen, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bize ve parti teşkilatımıza düşen gece gündüz çalışmaktır. İlçe teşkilatı olarak sizlerin ve il başkanımız İhsan Koca talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vebaldir, bir sorumluluktur” dedi.

AK Parti Malatya İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ ise, teşkilat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyip, ilçe yönetim kurulu üyelerinin birlikte uyum içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı.

“VATANDAŞLARIMIZIN TAKDİRLERİ BU YÖNDE”

Dağ,

Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu 2023 hedeflerimize yürüyebilmek adına gecemizi gündüzümüze katarak arkadaşlarımızla birlikte fedakarca güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda sizlerin varlığı, sizlerin samimi destekleri, gayretleri bizleri daha güçlü hale getiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçimlerinde el ele büyük bir zaferle çıkacağımıza sonsuz inancımız var. Vatandaşlarımızın takdirleri bu yönde. Partimize her geçen gün ilgi artıyor. En büyük gayemiz Cumhurbaşkanımızın yolunda hep birlikte ele ele vererek hizmet kervanını devam ettirmektir. Durmak yok yola devam. Partimizin hedefleri doğrultusunda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

şeklinde konuştu. ( İHA)

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20 Mar 2021 - 13:30 Malatya- Siyaset

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