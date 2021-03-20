MHP MYK'sında 4 Malatyalı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP 13. Olağan Büyük Kurultay sonrası bazı açıklamalarda bulundu. 81 vilayetin müdahil olduğu MYK ve MDK seçimlerinde, 4 MYK üyesi çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Samanlı, “ Malatya’da meydanları yoklama kaçağı sözde siyasilere bırakmaya niyetimiz yok, üç hilal bu şehri aydınlatmak için Cumhur İttifakı ile yan yana, sırt sırta ışığını saçmaya devam edecek” dedi.

MYK'da yer alan Malatyalı isimler şöyle: Mehmet Fendoğlu,Eyüp Gönültaş,Ömer Ekici veBurhan Coşkun.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı’nın açıklamaları şöyle:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak 13. Olağan Büyük Kurultayımızı geride bırakırken, Malatya İl Başkanlığı olarak görevimizi ifa etmiş olmanın ve Malatya’mız için büyük görevler üstlenmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. MHP Malatya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Celal Fendoğlu ve 17 üst kurul delegemiz ile katıldığımız şanlı toyumuzda, şehrimiz için kutsiyet addeden vazifelerle döndük. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildiği bu kutlu kurultay, memleketimiz Malatya için de büyük ve sevindirici gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Yapılan seçimler sonucunda, 81 vilayetin iştirak ettiği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerinde, Malatyalı 4 adayımızın kazandığını büyük bir gururla ifade etmek isterim.Sayın Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte; Eyüp Gönültaş, Ömer Ekici ve Burhan Coşkun’un Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesiyle birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı'mız gücüne güç katmış; Malatya’da partimiz nezdinde bir ilke imza atılmıştır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir olmanın, birlik olmanın ve tek yumruk hareket etmenin meyvelerini topladığımızı düşünüyoruz. Biliyoruz ki; bundan sonra daha büyük sorumluluklar aldık ve güzel şehrimiz için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hedeflerimizi hayata geçirmemiz noktasında bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bizlere verdikleri görevler için canla başla çalışacağımızdan değerli parti büyüklerimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin zerre şüphesi olmasın. Bu kutlu yola çıkarken tek gayemiz hep daha iyi olana ulaşmaktı. Amaçlarımıza yakışan çalışmalar sergilemek için yaz-kış demeden, gece- gündüz ayırmadan gerek hastalıkta gerekse sağlıkta durmadan, yorulmadan çalıştık. Tüm bunları Malatya’mız için yapıyor olmaktan kıvanç duyduk. Hiçbir durumda yeise düşmedik, düşmeyeceğiz.” (Bülten)