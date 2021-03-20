 “Büyükşehir Belediyesi fırıncıları bitirmek istiyor”

Ekmek zammından bir süreliğine vazgeçtiklerini açıklayan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne MEGSAŞ büfeleri konunda sert eleştirilerde bulundu. Ekmek büfelerini şehrin işlek yerlerine kurulması yerine ihtiyaç sahibi ailelerin bulunduğu yerlere kurulmasını isteyen Büyükelçi,

Pandemi döneminde sanki esnaf iş yapıyor gibi Malatya Büyükşehir Belediyesi fırıncı esnafını iyice bitirmeye çalışıyorlar. Esnafa yüklendikçe, yükleniyor. Devlet yardım ediyor, Malatya Büyükşehir Belediyesi ceza yazıyor. Uygun mudur, bilmiyorum.

dedi.

Açıklamayı Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi yaptı. Sözlerine hem ekmek zammını şimdilik geri çektiklerini hem de Malatya Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili sorunları anlatarak başlayan Başkan Büyükelçi, Büyükşehir Belediyesi’ne sert eleştirilerde bulundu.

Ekmek fiyatlarına zam yapmayı düşündüklerini hatırlatan Başkan Büyükelçi, ancak un fiyatları düşüp belirli bir fiyat aralığında sabitlendiğinden dolayı ekmek zammını 2-3 ay ertelediklerini söyledi.

“FIRINCILAR TAM KAPASİTELİ ÇALIŞAMIYOR”

Fırıncı esnafların da zam beklentisi içerisinde olmadığını belirten Başkan Büyükelçi,

2-3 ay zam yapmaktan vazgeçtik. Tabi ani bir gelişme olmazsa. Fırıncı esnafı zam yapılmamasına vazgeçilmesine tepki göstermez. Fırıncılar zaten tam kapasiteli çalışamıyor. Zam yapılırsa kapasiteleri daha da düşecek. Onun için birkaç esnaf hariç, esnaflarımız da zam beklentisi içerisinde değildi” dedi.

“EN KALABALIK YERLERDE BÜFE AÇIYOR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MEGSAŞ’la ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Başkan Büyükelçi, “Esnaf zaten para kazanamıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı MEGSAŞ halk ekmek büfesi açıyor. Açmayın demiyoruz. Gidin şehrin kırsal yerlerinde, kenar mahallerinde açın. Gelip, şehrin en işlek noktalarında büfe açıyorlar. Şu pandemi döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız uzak olan evlerinden kalkıp ekmek almaya geliyorlar. Ücretsiz binişler olduğu için bu konuda otobüsçü esnafı da sıkıntı çekiyor. Eğer büfe açacaksanız, ihtiyaç sahibi kenar mahallere açın. Niye kenar mahallelerde değil de, en kalabalık yerlerde büfe açıyorlar? Belediye binasının yanında ekmek büfesinin olmasına ne hacet? Büfeler sadece ekmek satmıyor; su, kola, meyve suyu, pasta satıyor, satmadığı bir şey kalmadı” şeklinde konuştu.

ESNAF NASIL KAZANIYOR?

“Artık belediye her şeyi satıyor” diyen Başkan Büyükelçi, “İhtiyaç sahiplerine vermekten çok ticari düşünüyor. Taştepe’ye, Melekbaba’ya büfe kursun. Belediyenin yanında ev yok, büfe kime hizmet ediyor, personeli mi ekmek alması için zorluyorlar? Pandemi döneminde sanki esnaf iş yapıyormuş gibi Malatya Büyükşehir Belediyesi fırıncı esnafını iyice bitirmeye çalışıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi büfe kuracaktı, kurdu da, gittik ricada bulunduk. Sağ olsunlar ‘esnaf zarar görecek’ diye iptal ettiler. Büyükşehir Belediyesi esnafa yüklendikçe, yükleniyor. Esnaf nasıl kazanıyor, esnafın durumunu bilmediği için ısrarla bunu yapıyorlar. Pandemi döneminde Büyükşehir Belediyesi esnafa bir de ceza yazıyor. Devlet yardım ediyor, Malatya Büyükşehir Belediyesi ceza yazıyor. Uygun mudur, bilmiyorum. Nasıl vicdanları rahat ediyor, bunu da anlamış değilim” ifadelerine yer verdi.