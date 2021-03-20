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20 Mar 2021 - 12:00- Sağlık G: 20 Mar 2021 - 12:01

Kızılay’dan Kan Bağışı Çağrısı

Zaman zaman kan stoklarıyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Kızılay Malatya Şubesi, pandeminin de etkisiyle son bir yıldır zor günler yaşıyor. Stoklarındaki kanın giderek azalmasıyla Malatyalılardan tekrar destek isteyen Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Son günlerde kan stoklarının azalması, bağışçı sayısının düşmesiyle birlikte Malatyalılara bir çağrı yapan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Başkan Soylu,

Kanın ne zaman, hangi saatte lazım olacağı belli değil. Herhangi bir sıkıntılı durumda stoklarımızda kan bulunmaması ciddi manada sıkıntılar yaşatıyor. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum.

dedi.

Şu anda kan bağışı konusunda azalmanın olduğunu belirten Başkan Ramazan Soylu, bağışlarda azalma olsa da bunda ciddi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

“BİZİM BİR ÇAĞRIMIZ OLDU”

Stoklardaki kanın tamamen azalmamasında vatandaşların desteğinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Soylu, şunları kaydetti:

Bununda en büyük nedeni yine vatandaşlarımızın duyarlı olması. Özellikle çağrılarımıza sivil toplum kuruluşları, belediyemiz, ilçe kaymakamlıklarımız, siyasi partilerimiz ciddi manada destek veriyorlar. Şu an kampanyalarımız devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla çok güzel bir etkinlik düzenledi. Doğanşehir Belediyemiz bir kampanya yaparak Türkiye rekoru kırdı. Vatandaşlarımız özellikle kan bağışı noktalarında mobil araçlarımıza giderek kanlarını veriyorlar. Çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bu demek değildir ki, sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaçtır. Ne zaman, hangi saatte lazım olacağı belli değil. Bunun için vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza ve siyasi partilerimize bizim bir çağrımız oldu. Bu doğrultuda kampanyalar yaparak kan stoklarımızın hazır hale gelmesini istiyoruz. Çünkü herhangi bir sıkıntılı durumda stoklarımızda kan bulunmaması ciddi manada sıkıntılar yaşatıyor. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum.

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20 Mar 2021 - 12:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Mutlu Sarıgül

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