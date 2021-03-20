BİBER VE MUZ REKORA KOŞUYOR!

BUSABAH gazetesi Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin nabzını tuttu. Pazardaki son durum hakkında Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız’dan bilgiler aldık. Sebze ve meyve fiyatları ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Yasin Yıldız,

Pazarda şu an itibariyle meyve grubunda zam rekortmenimiz muz, 12 TL civarında satılıyor. Tabii ki bu fiyat geçen seneye oranla arttı. Sebze grubunda ise biberler var. Biberler şu anda 8-10 TL arasında değişiyor

dedi.

“FİYATLARIMIZDA ARTIŞ VAR”

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız,

Pazarda şu an itibariyle meyve grubunda zam rekortmenimiz muz, 12 TL civarında satılıyor. Tabii ki bu fiyat geçen seneye oranla arttı. Sebze grubunda ise biberler var. Biberler şu anda 8-10 TL arasında değişiyor. Sadece kıl biberi çok pahalı o da ürünün olmamasından kaynaklanıyor. Malatya’da kıl biberinin kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Sera biberi ve tünel biber dediğimiz 2 çeşit biber var. Çeşidine göre biber fiyatları değişiyor. Bu da mevsimsel geçişten kaynaklanıyor. Çünkü seradaki ürün bitip tarladaki ürün başlayacak, bu durumda bir ara boşluk oluşturuyor. O nedenle fiyatlarımızda bir artış var. Arz talep ilişkisinden de kaynaklanıyor.

kelimelerine yer verdi.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

Normalde 2-3 kilo biber alacak olanlar artık yarım kilo alıyor. Yani ihtiyacını karşılayacak kadar alıyorlar. Önceden haftalık ihtiyaç çoktu ama şimdi günlük alışverişe döndü. Genel itibariyle işlerimizde düşük, buna rağmen önümüzdeki haftalarda fiyatların düşmesini bekliyoruz.

“FİYATLARIMIZ DAHA UYGUN”

Marketlerdeki fiyatlara oranla sebze halindeki fiyatların daha uygun olduğunu söyleyen Yasin Yıldız,

Bir de bizim fiyatlarımız genel piyasanın çok çok altında taneyle alma olayı bizde pek nadir oluyor. Tek başına yaşayan insanlar geldiği zaman tane olayı oluyor ama bizde çok tane olayı yok. Çünkü marketlere oranla fiyatlarımız yarı yarıya daha uygun. Ve ürünlerimizde günlük taze olarak geliyor. Bütün esnafımızın ürünleri günlük, bizde haftalık bir alım olayı olmuyor. Ayrıca burada günlük piyasaya göre günlük etiketler oluşuyor. Bu da sürekli yeni ürünün geldiğinin bir göstergesidir.

ifadelerini kullandı.

“10 TANELİK PAKET”

Yasin Yıldız, taneyle satılan erikler hakkında ise şu sözleri sarf etti:

Eriklerimiz 10 tanelik bir paket içirişinde satılıyor. Fiyatı 25 TL’ye kadar düştü. Geçen hafta 10 tane erik 50 TL’ydi. Önümüzdeki hafta bu fiyat 10-5 TL’ye kadar düşecektir. Mevsimi geldikçe ürünün fiyatı da düşüyor. Turfanda olan ürünler her zaman rağbet göre ürünlerdir. Zaten eriği genelde hamile kadınlarımız talep ediyor. Bizde 12 ay boyunca da erik mevcuttur. Hamile kadınlarımızın canının çekeceği bütün erik çeşitlerini bulundurmaya özen gösteriyoruz.