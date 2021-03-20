Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Mar 2021 - 11:00- Gündem G: 20 Mar 2021 - 11:01

Bakan Pekcan Açıkladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârların gecikme faizlerinden vazgeçildiğini ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulduğunu duyurdu.
mask

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) ortağı esnaf ve sanatkârlara gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması sunulduğunu aktardı. Bakan Pekcan paylaşımında,

Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart'ta başlatıldı.

ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan ayrıca, yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkârların da kalan taksitlerini faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelendiğini müjdeledi. ( İHA)

# Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, TESKOMB, ticaret bakanlığı, ruhsar pekcan, esnaf kredi borç, pandemi, borç yapılandırma, ile, İHA, yeni, verdi, esnaf, destek, Ticaret, mücadele

20 Mar 2021 - 11:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
 “Belediyeye soruyorum, 84 bin liram nerede?” mask
 “Belediyeye soruyorum, 84 bin liram nerede?”
Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa! mask
Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa!
Onlarca konut satışa çıkarıldı! mask
Onlarca konut satışa çıkarıldı!
"Şimdilik rekoltede sorun yok!" mask
"Şimdilik rekoltede sorun yok!"
Malatya'da bugün vefat edenler! mask
Malatya'da bugün vefat edenler!
Engin’den RTÜK’e çağrı! mask
Engin’den RTÜK’e çağrı!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil! mask
Malatya’da vahşet! İnanılır gibi değil!
SEÇİME BİR YIL DAHA VARMIŞ mask
SEÇİME BİR YIL DAHA VARMIŞ
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ” mask
“HESAP YAPMIYORUZ, MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ”
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ! mask
MİLLİ ARA ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ!
İcradan Satılık Koyun mask
İcradan Satılık Koyun

GALERİ

Zam, zammı getirdi! mask
Zam, zammı getirdi!
Bu da kayısı kebabı! mask
Bu da kayısı kebabı!
Alev alev yandı! mask
Alev alev yandı!
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı mask
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
Malatya’da kurşun yağdırdı! mask
Malatya’da kurşun yağdırdı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL