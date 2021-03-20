Bakan Pekcan Açıkladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) ortağı esnaf ve sanatkârlara gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması sunulduğunu aktardı. Bakan Pekcan paylaşımında,
Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart'ta başlatıldı.
ifadelerine yer verdi.
Bakan Pekcan ayrıca, yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkârların da kalan taksitlerini faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelendiğini müjdeledi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.