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20 Mar 2021 - 10:30- Asayiş G: 20 Mar 2021 - 10:31

Komşuda Feci Kaza: 8 Yaralı

Elazığ’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
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Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 23 ABF 733 plakalı kamyonet ile E.Y. yönetimindeki 23 EY 778 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere biri çocuk 8 kişi yaralandı.

OLAYI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldı ve ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri çevre tedbiri alarak, olay yerinde inceleme yaptı. ( İHA)

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20 Mar 2021 - 10:30 - Asayiş

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