Suçlulara geçit yok!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Suçlulara göz açtırmayan Şube ekipleri, görevlerini harfiyen yerine getiriyorlar. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda; 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 40 adet fişek, 8.98 gram kannabinoid, 75 Adet hap, 22,57 gram metafetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne intikal eden diğer olaylar şöyle:

“Şifa Mahalle’sinde durdurulan plakasız motosikletin Sümer Polis Merkezi Amirliğince çalıntı kaydının çıkması üzerine, gerekli tahkikat başlatıldı. Kavaklıbağ Mahallesi’nde işyerlerine yönelik yapılan denetimde ruhsatsız bir kıraathane içerisinde 4 şahsın olduğu alkol aldığı, sosyal mesafe kuralına gerekçesiyle şahıslara ve iş yerine gerekli idari işlemler yapıldı.

56 SAAT BOYUNCA İZLEDİLER

Yakınca Mahallesi’nde meydana gelen faili meçhul kırıcı hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan 56 saatlik güvenlik kamerası çalışmalarında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalandı, şahıslardan S. K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saray Mahallesi’nden kapıları kitli vaziyette bulunan kamyonetin ‘içerisinde 8 bin 100 TL bulunan kaban’ın’ yolcu kapısının zorlanıp açılması ile bahsi geçen paranın çalınması olayının faili meçhul şüphelisi yapılan çalışmalarda S. G. olduğu tespit edildi, şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

Saray Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynayan 3 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı, ayrıca kumar parası olan 200 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci Ö. P. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İzzetiye Mahallesi’nde bir dernek lokalinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı, ayrıca kumar parası olan 300 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı, İşletmeci Y. T. isimli şahıs adli işlem yapıldı.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Farklı yer ve tarihlerde 4 ayrı müştekiye ait 4 adet cep telefonunun güveni kötüye kullanmak suretiyle çalınması olaylarının şüphelisi R. D. yapılan çalışmada tespit edildi ve yakalanarak hakkında tahkikat başlatıldı. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Taştepe Mahallesinde iki adet terkedilmiş araç tespit edildi ve gereği yapıldı.” ( Haber Merkezi)