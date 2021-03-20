İnönü İletişim’e 3'üncülük Ödülü Verildi

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yarışmasında, esas amacı iletişim alanında eğitim gören gençlerin yeteneklerini geliştirmek olan yarışmanın kazananları belli oldu.
“Yazılı”, “Görsel”, “İşitsel” ve “İnternet Yayıncılığı” olmak üzere 4 ana kategori ve bunların altında 14 alt kategoride düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesi ödüle değer görüldü.
İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin 2019-2020 ders yılında yaptıkları çalışmalar ile yarışmaya katıldılar.
Görsel dalda Televizyon Haberi kategorisinde 3’üncülük ödülünü, “Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti” haberiyle Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Habibe Ödemiş aldı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.