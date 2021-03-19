Zam, zammı getirdi!

Giderlerin yüksek olması gerekçesiyle yılbaşından önce zam yapılacağı sinyallerini veren berber ve kuaförler, dünden itibaren zamlı tarifeyle hizmet vermeye başladılar. Hem pandeminin etkisi hem de hem de kozmetik ürünlerine yapılan yüzde 100’lük zam nedeniyle bir çıkmaza berber ve kuaförler, yeni zam tarifesiyle biraz daha rahatlayacaklar gibi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, zam gerekçelerini anlattı.

Pandemiden dolayı esnafların belli bir süre bir kapalı kaldıklarını hatırlatan Başkan Toptaş, süreç içerisinde işyerlerinin 55 gün kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldığını hatırlattı.

TOPTAŞ: KOZMETİK ÜRÜNLERİNE AŞIRI FİYAT ARTIŞI VAR

“Bu süreç içerisinde tabii bazı Kozmetik ürünlerinde yüzde 100, bazılarında yüzde 100’ün üstünde bir artış oldu” diyen Başkan Toptaş, sözlerine şöyle devam etti:

Pandemi dolayısıyla tek kullanımlık malzemelere geçtiğimiz için bu bize bir ekstra bir külfet getirdi. Tamamen esnaflarımızın talepleri doğrultusunda fiyat artışına gitmek zorunda kaldık ve bugün itibariyle de erkek ve kadın kuaförlerimiz için fiyat tarifelerimiz çıktı. Biz daha önce ‘kozmetik ürünlerinde indirime gidilsin biz de fiyatları geri çekelim’ diye bir talebimiz vardı. Ama maalesef halen şu gün olmuş kozmetik ürünlerine aşırı derecede fiyat artışı var. Biz de mecburen fiyat artışına gitmek zorunda kaldık ve bugün itibariyle de bütün salonlarımızda yeni fiyat tarifesi ile çalışmaya başladılar. Çaresiz kaldığımız için bunu yapmak zorundaydık. Vatandaşlardan tepki olabilir saygı duyacağız. Ama meslektaşlarımız gerçekten zor durumda. Pandemiden dolayı yüzde 70 civarında iş kaybımız var. Hala salonlarımıza bir yıldır gelmeyen müşterilerimiz var. Pandemi ortadan kalksa işlerimizde de artış olacaktır. İnşallah ben bu yaz döneminin çok güzel geçeceğini, işlerimizde patlama olacağını tahmin ediyorum.

“BİZ BÜTÜN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK”

Meslektaşlarıyla sürekli iç içe olduklarını belirten Başkan Toptaş,

Berber, kuaför, güzellik salonları camiasını pandemi sürecinde biraz ön plana çıkarttılar. Esnafımızı çok mağdur ettiler. Bir algı yapıldı, ortaya bir şeyler atıldı ve berber, kuaför, güzellik salonlarının bu virüsü yaydığını duyurdular. Bu da Malatya’da çıktı ve bütün Türkiye'yi etkiledi. İşlerimiz de, cirolarımız da yüzde 70 oranında iş kaybına uğradı ve halen o devam ediyor. Biz bütün önlemlerimizi aldık. Bütün hijyen kurallarına uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci kapanma durumu inşallah olmaz. Allah bir daha o kapanma durumunu kimseye yaşatmasın. Biz bir daha öyle bir şeyi kaldıramayız. Bu yüzden sürekli denetimler yapıyoruz. Meslektaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Salonlarımız bütün hijyen kurallarına uyarak çalışmalarına devam ediyorlar

söylemlerinde bulundu.

ERCAN: BİZ ÖNEMLİ BİR HİZMET KOLUYUZ

Fiyat artışlarının önüne geçilemediğini ifade eden Kuaför Salonu İşletmecisi Mehmet Can Ercan ise,

Kuaför salonlarında kullandığımız malzemelerin fiyatları pandeminin başlamasıyla birlikte yüzde 200 arttı. Her geçen gün de zamlar gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz kozmetik ürünler genelde ithal ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla fiyat artışlarının önüne geçilemiyor. Biz de giderlerimizin artmasıyla zam talebimizi Başkanımıza bildirdik. Başkanımızdan da talebimize olumlu karşılık verdi. Şu anki durumda istediğimiz gibi olmasa da iyi bir artış olduğunu düşünüyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz. En azından normalleşene kadar bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz kuaförlük ve berberlik küçük bir sektör değil. Herkesin bir kuaförü ve berberi vardır. Dolayısı ile milyonlarca insanın gittiği kuaförler var. Biz önemli bir hizmet koluyuz

diye konuştu.

“BİRAZ DAHA DESTEK İSTİYORUZ”

Belediyeye su ile ilgili talebini ileten Ercan,

Büyüklerimizden bize biraz daha yardımcı olmalarını istiyoruz, biraz daha destek istiyoruz. Mesela KDV’yi geçici olarak yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiler. Bunu biraz daha uzatabilirlerse çok mutlu oluruz. Biz aslında zanaatkâr olduğumuz için personel yetiştiriyoruz. Normal fabrikadaki işçiler gibi sigortalanıyorlar. Bir de bu konuyla ilgili yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Elektrik, özellikle belediyemize su ile ilgili olarak taleplerimiz var. Zaten bunu devamlı söylüyoruz. Biz berberler ve kuaförler yoğun su kullanan meslek erbabıyız. Dolayısıyla bu konuda bir yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Çünkü şu sıra gerçekten herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Belediyemizden destek istedik. İnşallah yardımcı olurlar

şeklinde konuştu.