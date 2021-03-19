“Güzel günler bizleri bekliyor”

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette MGTC’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Özcan, burada özellikle kayısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk sözü MGTC Başkan Yardımcısı Mikail Pelit aldı. Pelit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özcan’a teşekkür etti.

PELİT: BU ÜLKEYİ, BU YURDU KOLAY KURMADIK

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getiren Pelit,

Bugün 18 Mart ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü. Çanakkale’de seve seve ölüme koşan aziz Türk Milleti’nin yiğit evlatlarını bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu ülkeyi, bu yurdu kolay kurmadık. Çanakkale’de şehit olan tüm askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum

diye konuştu.

“ ÇOK CİDDİ GELİŞMELER OLDU”

Ticaret Borsası’nın önemine vurgu yapan Pelit,

Ticaret Borsası Malatya’nın çok önemli bir sivil toplum örgütüdür. Malatya’nın en önemli ürünü olan kayısı başta olmak üzere Malatya’nın tarımsal birtakım girdikleriyle ilgili olarak çalışma yapan bir kurum. Sayın Başkanın göreve gelmesinden sonra Malatya’da bu anlamda çok ciddi gelişmeler oldu. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı yapmasıyla kayısı fiyatlarındaki yükseliş üreticilere önümüzdeki süreç içeresinde yansıyacak. Buna inanıyorum. Buna emeği geçenleri, milletvekillerini ve özellikle Sayın Başkanı kutluyorum. Çok önemli çalışmalar yapılıyor. Mesela soğuk hava deposu faaliyete geçti

ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUZ

Daha sonra söz alan ve ziyaret sebeplerinin MGTC’deki görev değişikliğinden dolayı yeni yönetime başarılar dilemek olduğunu belirten MTB Başkanı Ramazan Özcan,

Basın, yereldeki medya aktörleriyle bizim en önemli paydaşımız. Verdiğimiz hizmetleri kamuoyuna daha sağlıklı ve en hızlı şekilde ve kendimizi en doğru ifade edebileceğimiz ve bizlerin yaptığı hizmetleri daha hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarma ve bizleri her fırsatta uygun gördükleri şekilde uyarma, kamuoyundan gelen sesleri bizlere bildirme konusunda en önemli paydaşımız. Özellikle medya temsilcilerimizle çok yakın temas ve ilişkilerimiz var, devam ediyor. MGTC’nin yeni yönetimine burada başarılar diliyoruz. Bizler sahada yapılan hizmetleri sizlere doğru ifade etmeye devam edeceğiz. Basın bizim için çok önemli ve kıymetli bir unsur. İçerisinde bulunduğunuz zorluk ve sıkıntıları yakinen bilen bir kardeşinizim. Uzun zamandır gerek siyasette gerekse sivil toplum örgütünde hizmet vermeye, Malatya’mıza hizmet etmeye gayret ediyorum

diye konuştu.

“GÜZEL GÜNLERİ BİZLERİ BEKLİYOR”

“Kayısı, bu bölge için çok önemli ürün” diyen Başkan Özcan,

Kayısı artık sadece Malatya’yı ilgilendiren bir ürünün üretimini yapmıyoruz. Hem ülke ekonomisini hem Malatya’yı hem de bölgede bize komşu olan diğer illeri ilgilendiren bir ürün. Şu anda da mahsulün en kritik döneminden geçiyoruz. İlkbahar geç donlarının gerek çiçek döneminde gerekse meyve bağlama döneminde hasar ve zarara yol açtığı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah gerek sağanak yağmurlardan gerek ilkbahar geç donlarından bir an önce nisan sonuna kadar sağlıklı bir şekilde çıkarsak hem ülke ekonomisi hem Malatya ekonomisi için çok daha güzel günleri bizleri bekliyor. Kayısıda önemli yatırımlar yapıldı. 2020 yılında ortaya çıkan pandemi aslında bizim için bir fırsat yılına döndü. Kuru meyve grubunda kuru kayısı gerek ihracatta gerekse şehrin ekonomisi ve ülke ekonomisi açısından gösterdiğimiz performans takdire şayandır. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanına yaklaşık 100 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiren ve dünyanın kuru kayısı merkezi olan Malatya’dan inşallah 2021 yılında çok daha verimli hem 100 bin ton ihracat hem de 500 milyon dolar gelir hedefiyle de yolumuza devam edeceğiz

ifadelerine yer verdi.

“ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Çanakkale Zaferi’nin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Özcan,

Bugün çok önemli bir gün. Bugün Çanakkale Zaferi. Her yıl düzenli olarak kutlamalarını gerçekleştirdiğimiz, Milletin hafızasına tekrar tekrar unutulmaması için hatırlattığımız gün. Çanakkale Harbi belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yakın tarihteki en önemli zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugüne kadar bu topraklar için canını feda eden, şehit olan, gazi olan ve gazi olduktan sonra rahmeti rahmana kavuşan ve hala gazi olup da hayatta olanlar bu ülke için çok önemli işlere imzalar attılar. Rahmete kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Hala hayatta olanlara da sağlık ve sıhhat diliyoruz. Onlara çok şey borçluyuz

söylemlerini kullandı.