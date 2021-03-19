İKİ ÇARESİZ KADIN YARDIM ELİ BEKLİYOR!

Harbinaz Yumlu, Meryem Teyzenin kimsesi olmadığı için sanki onun kızıymış gibi evini temizliyor, yemeğini, banyosunu ve kişisel bakımlarını yapıyor. Yani bu devirde çoğu evladın annesine yapmadığı tüm fedakârlıkları yapıyor. Ancak tek sorunları maddiyat. Öyle ki çaresiz iki kadın yaşadıkları maddi imkânsızlıklar sebebi ile gıda almakta zorlanıyor. İki kader ortağı hayırseverlerden yardım bekliyor.

Tek başına yaşayan iki kadın, iki kader arkadaşı birbirlerinin yaralarını sarıyor. Bir başına yaşamanın güçlükleriyle yüzleşen Meryem Örde ve Harbinaz Yumlu, hayırsever vatandaşların yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorlar. Meryem teyze, yaşlı ve bakıma muhtaç olduğundan dolayı komşusu Harbinaz abla, gönüllü olarak Meryem teyzenin bakımını üstleniyor. Ama bu seferde maddi imkânsızlıkların verdiği zorluklarla yüzleşiyorlar.

Kimi kimsesi olmayan Meryem Örde, eşi öldükten sonra tek yaşamaya hayat mücadelesi vermeye başladı. Ancak zamanın acımasızlığına yenik düşen sağlığı, Meryem teyzeye sadece yaşlılık ve hastalık bıraktı. Yaşamının verdiği zorluklar hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Meryem Örde,

Tek başına yaşıyorum. Allah razı olsun bir komşum var, o gelip temizliğime yardımcı oluyor. Bana yemek veriyor elinden geldiği kadar ama onun da durumu yok. Başka da kimsem yok

dedi.

“KENDİME BAKAMIYORUM”

Tek başına yaşayan Meryem Örde, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Meryem teyze kimsesinin olmadığını, kendi gibi kimsesi olmayan komşusunun ona yardım ettiğini söyleyerek,

Ben 90 yaşıma yakınım, tam olarak yaşımı bilmiyorum. Kalpten, gözden ve dizlerimden rahatsızım. Gözlerimden bir defa ameliyat oldum. Ama yine de gözlerimde rahatsızlık var. Doktora gidemiyorum. Bu koronavirüs hastalığı çıktı. Bundan dolayı kimsede bizi doktora götüremiyor. Tek başına yaşıyorum. Allah razı olsun bir komşum var, o gelip temizliğime yardımcı oluyor. Bana yemek veriyor elinden geldiği kadar ama onun da durumu yok. Başka da kimsem yok. Bir yeğenim var. O da İstanbul’da burada kimsem yok. Eşim 30 yıl önce vefat etti. Çocuklarım olmadığı için kimsesizim. Eşimin ilk öldüğü zamanlarda iyiydim. Kendi işimi kendim görebiliyordum. Yaşlandıkça hastalanmaya başladım. O yüzden artık kendime bakamıyorum. 65 yaş maaşı alıyorum ama onunda çoğu ilaca gidiyor

kelimelerine yer verdi.

“GÖNÜLLÜ OLARAK BAKIYORUM”

Meryem teyze gibi tek başına yaşayan Harbinaz Yumlu, gönüllü olarak Meryem teyzeye bakıyor. Gösterdiği bu duyarlılık adeta insanın içini ısıtıyor. Meryem teyzenin zorlu hayatı hakkında bilgi veren Yumlu,

Ben Meryem teyzeye gönüllü olarak bakıyorum. Kimsesi yok. O yüzden elimden geldiği kadarıyla teyzeye bakmaya çalışıyorum. Teyzenin kimsesi olmadığı için gerçekten de muhtaç durumda, sağ olsun bazen yardım etmek isteyenler muhtarımız aracılığıyla bize ulaşıyor. Başkada korona hastalığı var diye kimse gelip yardım edemiyor. Teyzenin bir 65’lik maaşı var. Başka da bir şeyi yok, hep onun bunun yardımıyla geçinmeye çalışıyor. Maaşı da ıslak mendiline, peçetesine ve ilaçlarına gidiyor. Yani teyzeye pek bir şey kalmıyor. İlaç raporunun zamanı geçtiği için hep parayla almak zorunda kalıyoruz. Kimsede götüremiyor ki raporu yenileyelim. Ayrıca teyze yürümekte çok çok zorluk çekiyor. Zorla lavaboya gidebiliyor. Ama Zaten evi de çok eski, bazen tavan dökülüyor. Şu an dolabında da bir şey yok. Giysileri yok, affedersiniz elbiseleri yırtılınca yama yapıyorum. İşte arada ben kapısını açıyorum

diye konuştu.

“BENİM DE KİMSEM YOK”

Meryem teyzeyle aynı kaderi paylaşan Harbinaz abla da geçim sıkıntısından muzdarip, muhtarlıktan gelen yardımlarla hayatını idame ettiren Harbinaz Yumlu,

Bende tek yaşıyorum. Eşimden ayrıldıktan sonra buraya geldim. İşte bende teyzeye yardım ediyorum. Onun duasını alıyorum. Benim de kimsem yok. Bir gelirim de yok. Sağ olsun muhtarımız bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Ama her şeye de muhtar yetişemez ki. Ben teyzeyi çok seviyorum. Çok iyi bir kadın. İşte benimde kimsem olmadığı için bir bardak çay yaparsam beraber içiyoruz. Kim ne yardım yaparsa Allah birlerini bin etsin ne diyeyim. Milletin yaptığı yardımlarla geçiniyoruz. Allah devletimizden, polisimizden, Cumhurbaşkanı’mızdan da razı olsun

sözlerini kaydetti.

Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç,

Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyorum. Eğer hayırsever vatandaşlar bir şey getirirse veriyorum

dedi.